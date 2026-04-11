Tirar la ceniza que queda después de usar la parrilla, un fuego o una chimenea puede ser un error. Este residuo natural tiene propiedades múltiples beneficios en la casa. Se trata de un aliado inesperado para la limpieza del hogar, el jardín y hasta el cuidado de las plantas. Y lo mejor de todo es que la ceniza de madera natural tiene cero costos, a diferencia de los productos especializados. Uno de los usos más efectivos y menos conocidos es la limpieza de vidrios y espejos. Se debe tomar un poco de ceniza fina (asegurándose de que esté completamente fría y seca), colocarla sobre un paño húmedo y frotar en círculos sobre la superficie. El resultado es un vidrio brillante, sin manchas ni velos, comparable al de cualquier producto comercial. Esto se debe a que la ceniza contiene carbonato de potasio, un compuesto levemente abrasivo y alcalino que disuelve la grasa y la suciedad sin rayar el vidrio. Es el mismo principio que usan algunos limpiadores industriales, pero en versión completamente natural y sin químicos agresivos. Otros usos caseros que vale la pena conocer: El procedimiento es más sencillo de lo que parece. Primero hay que asegurarse de que la ceniza sea de madera natural, sin restos de papel impreso, plástico ni tratamientos químicos. Luego se tamiza para separar los trozos más gruesos y se guarda en un frasco seco. Para limpiar, se humedece un paño de tela (no papel, para evitar ralladuras), se impregna con una pequeña cantidad de ceniza y se frota la superficie en movimientos circulares. Después se repasa con un paño limpio y seco. El vidrio queda sin marcas y con un brillo parejo que sorprende. La ceniza fresca puede ser irritante para la piel y los ojos. Siempre conviene esperar a que esté completamente fría, usarla con guantes si hay piel sensible de por medio y evitar inhalarla durante la manipulación. Se debe guardar en un recipiente hermético y en un lugar seco, se conserva en perfectas condiciones durante meses.