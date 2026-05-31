Por qué recomiendan colocar una moneda en el router del wifi y para qué sirve. (Fuente: ChatGPT).

El router es el dispositivo central que distribuye la señal de internet en el hogar, permitiendo conectar celulares, computadoras y otros equipos. Sin embargo, su funcionamiento puede verse afectado por múltiples factores como la ubicación, los objetos cercanos o las interferencias.

Por tal motivo, hay muchos trucos caseros que circulan en las redes para mejorar el rendimiento de forma sencilla. Entre estas técnicas, aparece la opción de colocar una moneda arriba de este artefacto.

Por qué recomiendan colocar una moneda en el router del wifi y para qué sirve. (Foto: Freepik).

Por qué colocar una moneda en el router del wifi

Quienes sostienen este método argumentan que posicionar una moneda sobre el dispositivo podría contribuir a mantener su estabilidad o incluso optimizar la distribución de la señal. No obstante, en la mayoría de las ocasiones, estas afirmaciones se fundamentan más en creencias populares vinculadas a la tecnología que en evidencias científicas concretas.

Asimismo, se perpetúa la noción de que la moneda, al estar fabricada de metal, podría desempeñar el papel de una suerte de antena o disipador, ayudando a disminuir las fluctuaciones en la señal Wi‑Fi. Esta teoría se basa en las propiedades conductoras del material, aunque carece de un respaldo técnico sólido.

En otros escenarios, la utilización de una moneda sobre el router se debe a un concepto mucho más elemental: añadir peso. Cuando el dispositivo es ligero, puede desplazarse con facilidad debido a la tensión de los cables y la moneda sirve como una solución casera para evitar que se mueva.

Por qué recomiendan colocar una moneda en el router del wifi y para qué sirve. (Fuente: Freepik).

Opiniones de expertos sobre el truco de la moneda

Los expertos en redes y tecnología coinciden en que no existe sustento científico que respalde la noción de que colocar una moneda mejora la conexión a internet. Entre los principales argumentos que enumeran, destacan los siguientes:

Impacto nulo : una moneda tiene un tamaño demasiado pequeño como para provocar un efecto real sobre las ondas de radio que utiliza el Wi‑Fi, tanto en las bandas de 2,4 GHz como en las de 5 GHz.

Posible sobrecalentamiento : colocar objetos sobre el router puede obstruir las ranuras de ventilación. Cuando el dispositivo no disipa adecuadamente el calor, su rendimiento se ve comprometido y su vida útil podría disminuir.

Interferencias indeseadas: en el escenario más desfavorable, la acumulación de monedas u otros objetos metálicos podría perjudicar la señal en lugar de mejorarla, creando zonas sin cobertura en el hogar.

Lugares de la casa donde nunca debes poner el router para una mejor señal WiFi

Según los expertos en tecnología, existen áreas dentro del hogar donde se desaconseja la colocación del router de wifi: