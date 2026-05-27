El hallazgo de arqueología del siglo: descubren una metrópolis similar a Atlantis en lo más profundo de un lago (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

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Un equipo de científicos asociados a la Academia de Ciencias de Rusia reveló un descubrimiento arqueológico de notable importancia en el lago Issyk Kul, en Kirguistán.

Las investigaciones subacuáticas, llevadas a cabo en la región de Toru-Aygyr, permitieron la identificación de formaciones antiguas sumergidas, lo cual sugiere la probable existencia de una ciudad que se encontraría sumergida tras un fenómeno natural de considerable magnitud.

Los trabajos se llevaron a cabo fundamentalmente en áreas de baja profundidad, donde los especialistas confeccionaron una serie de extracciones que incluyeron restos arquitectónicos y objetos de uso cotidiano, tales como herramientas de molienda, fragmentos de madera trabajada y muros construidos con ladrillos cocidos.

Tales evidencias avalan la hipótesis de un asentamiento con valor estratégico, vinculado a las históricas rutas comerciales de Asia Central, por las que no solo se intercambiaban bienes valiosos, sino también conocimientos, creencias y tradiciones culturales.

¿Qué descubrieron en la ciudad antigua sumergida?

Un vocero de la Russian Geographical Society afirmó que los resultados preliminares generan escaso margen de duda sobre la existencia del asentamiento, al apuntar que las evidencias recopiladas confirman la presencia de una ciudad antigua en el lugar. Los registros arqueológicos sugieren un desarrollo urbano sostenido que habría perdurado hasta los inicios del siglo XV.

Entre los vestigios identificados, sobresale la existencia de una construcción de carácter público, cuyo propósito se encuentra en debate y que podría haber sido una mezquita, un complejo de baños o una madraza.

En diferentes áreas del sitio se descubrió una necrópolis musulmana datada en el siglo XIII y diversas edificaciones de adobe, caracterizadas por diseños tanto circulares como rectangulares. Los sepulcros encontrados mantienen rituales islámicos tradicionales, evidenciados por la disposición de los restos óseos orientados hacia la qibla.

Por qué se hundió una ciudad en Rusia

Según manifestó Valery Kolchenko, encargado de la misión científica, se determinó que la pérdida del complejo está relacionada con un terremoto de gran magnitud que tuvo lugar a inicios del siglo XV.

Sin embargo, los expertos subrayan que la zona ya había sido desocupada previamente al sismo, un hecho que habría contribuido a la inexistencia de víctimas. Con el transcurso del tiempo, grupos nómadas se establecieron en la región y, en la actualidad, pequeñas comunidades habitualmente rodean las márgenes del lago.

Los artefactos han sido remitidos a laboratorios para su análisis y datación por medio de radiocarbono a través de espectrometría de masa acelerada, lo que facilitará el establecimiento de cronologías precisas y el entendimiento de la secuencia cultural presente en el sitio.

¿Cuál es la importancia y los siguientes pasos del hallazgo?

Los trabajos continúan: más prospecciones y análisis químicos definirán el alcance del yacimiento y permitirán a los expertos reconstruir la historia de una ciudad que emergió, aunque por poco, del fondo del lago.

Si la datación confirma las hipótesis, Issyk Kul se sumará a la lista de nodos clave del intercambio entre Oriente y Occidente, ofreciendo nuevos datos sobre comercio, religión y vida cotidiana en Asia central. El estudio ampliará el mapa histórico de la ruta de la seda.