Las propuestas gastronómicas son uno de los grandes atractivos.

A poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires existe un pequeño pueblo rural que durante los días de semana mantiene la tranquilidad característica del campo bonaerense, pero que los fines de semana cambia por completo.

Se trata de Tomás Jofré, una localidad del partido de Mercedes que se convirtió en uno de los destinos más elegidos para hacer una escapada desde Buenos Aires gracias a la oferta gastronómica de primer nivel que ofrece .

El lugar resulta especialmente atractivo para quienes buscan aprovechar un feriado o un fin de semana sin alejarse demasiado de la Ciudad.

Tomás Jofré: el pueblo gastronómico que atrae a miles de visitantes

El principal atractivo de Tomás Jofré son sus restaurantes, donde la cocina tradicional ocupa un lugar central. El pueblo cuenta con más de 20 establecimientos gastronómicos registrados oficialmente, con propuestas especialmente orientadas a quienes buscan disfrutar de platos típicos de campo.

Tomás Jofre es uno de los pueblos más antiguos de Buenos Aires. Shutterstock

Las cartas incluyen asado, vacío, lechón, cordero, achuras, empanadas, fiambres, picadas y pastas caseras, además de postres tradicionales como flan, budín de pan y queso con dulce.

Uno de los productos que también identifica a la zona es el salame quintero de Mercedes, una especialidad regional que suele formar parte de las picadas y propuestas gastronómicas.

La experiencia no se limita al almuerzo: el atractivo está en sentarse a comer con tranquilidad, recorrer los restaurantes y disfrutar de un entorno rural que conserva buena parte de la identidad de los antiguos pueblos bonaerenses.

Qué hacer después de comer

Tomás Jofré conserva calles de tierra, casas bajas, árboles y espacios verdes que permiten recorrer el pueblo a pie. También se puede conocer la antigua estación ferroviaria, vinculada con el origen del nombre con el que la localidad se hizo popular.

La localidad recibe miles de turistas a diario. Shutterstock

La plaza y los espacios donde suelen instalarse artesanos y productores regionales completan una propuesta que permite pasar varias horas en el lugar.

Cómo llegar desde Buenos Aires

Tomás Jofré está a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. En auto, el recorrido habitual es por el Acceso Oeste y la Ruta Nacional 5, hasta tomar el desvío hacia la localidad.

El viaje puede demandar alrededor de una hora y cuarto, aunque el tiempo depende del punto de partida y del tránsito.