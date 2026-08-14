En el pueblo de Acatic, este hotel termal tiene albercas con aguas cristalinas y diferentes propuestas de alojamiento para disfrutar en familia.

Es imperativo destacar que los meses invernales pueden ser igualmente propicios para disfrutar de los balnearios de aguas termales en México, dado que muchas de estas instalaciones presentan cálidas albercas que poseen notables propiedades curativas.

En este contexto, debemos señalar la existencia de un hotel termal localizado en el Estado de Jalisco, específicamente en el pueblo de Acatic. Este establecimiento ofrece diversas opciones tanto para visitas diarias como para campamento o alojamiento en habitaciones, apartamentos o bungalows, además de contar con atractivos descuentos, ideal para disfrutar en familia.

El hotel termal que tiene albercas de aguas cristalinas y ofrece descuentos del 30% y el 50% es Rancho El Venado. Foto: Facebook Rancho El Venado

¿Qué hotel de aguas termales en Jalisco ofrece descuentos del 30% y del 50%?

El establecimiento termal que presenta descuentos del 30% y 50% en sus opciones de alojamiento es Rancho El Venado. Este lugar, inmerso en la naturaleza y aguas cristalinas, se extiende por más de 600 hectáreas y ofrece diversas alternativas de hospedaje en campamento, suites, departamentos y bungalows.

Entre las instalaciones y servicios que proporciona este balneario de aguas termales, se destacan:

3 albercas

Áreas de picnic

Asadores y palapas

Espacios para comer en familia

Instalaciones seguras para los niños

Camping en zona arbolada y empastada, con baños y regaderas exclusivos

Ingreso de alimentos y bebidas permitido (no vidrio)

Zona de pesca

Snack bar.

¿Cuáles son los precios de la entrada y del alojamiento en el hotel termal Rancho El Venado de Acatic?

En el ámbito del alojamiento, el sitio proporciona opciones adecuadas para los visitantes, incluyendo un costo de 2000 pesos por los bungalows que tienen capacidad para 4 personas. Asimismo, se ofrece un descuento de hasta el 30% en alojamiento selecto para aquellos que realicen reservas entre domingo y viernes, no aplicando esta promoción en sábados, días festivos ni puentes.

Por otro lado, la entrada general al balneario de aguas termales se establece en 150 pesos, permitiendo el acceso gratuito a los niños cuya estatura no supere los 90 cm. En cuanto a sus horarios, Rancho El Venado está abierto todos los días de 8 a 18 horas.

Para aquellos que prefieren acampar, se dispone de una entrada de 200 pesos para adultos y 100 pesos para niños menores de 12 años. Además, se encuentran disponibles habitaciones estándar a un costo de 1000 pesos para dos personas, así como otras alternativas de mayor lujo y comodidad.

Además, Rancho El Venado también ofrece un 50% de descuento para quienes reserven alojamiento por 2 noches, donde la segunda noche se factura a la mitad de su precio original. Esta promoción, sin embargo, no es válida en días festivos ni durante puentes vacacionales.

¿Cómo llegar al Hotel Termal Rancho El Venado desde Guadalajara?

Para acceder a Rancho El Venado desde Guadalajara, es necesario transitar por la Calzada Lázaro Cárdenas (23), seguir por la Carretera Guadalajara-Morelia (90D) y, en última instancia, por la Carr. Guadalajara-Lagos de Moreno (80D).

La distancia que se debe recorrer es de aproximadamente 88 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje de 1 hora y 30 minutos.

Este recorrido permite disfrutar de un paisaje variado, que contribuye a que el trayecto sea ameno y agradable para los viajeros. Al llegar, los visitantes son recibidos por un entorno natural excepcional que realza la experiencia en el mismo.