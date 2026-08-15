Ni lavandina ni esponjas metálicas: la forma ideal de limpiar la base de la plancha y destapar los orificios de vapor.

La plancha es uno de los electrodomésticos que más residuos acumula con el paso del tiempo . Restos de tela, sarro y suciedad pueden adherirse a la base metálica y también obstruir los orificios de vapor, lo que reduce su rendimiento y puede manchar la ropa.

Aunque muchas personas recurren a productos agresivos como la lavandina o las esponjas metálicas, estos métodos pueden dañar el revestimiento de la plancha y acortar su vida útil.

En este contexto, existen alternativas caseras que limpian en profundidad sin generar rayones ni desgaste.

Cómo limpiar la base metálica de la plancha sin dañarla

Entre los productos más recomendados para recuperar el brillo de la base metálica se encuentran el:

Bicarbonato de sodio .

Vinagre blanco .

Pasta dental blanca.

Cada uno actúa de manera diferente, pero todos comparten una ventaja: son menos abrasivos que los limpiadores industriales o los elementos metálicos.

Ni lavandina ni esponjas metálicas: la forma ideal de limpiar la base de la plancha y destapar los orificios de vapor. Gemini.

Bicarbonato de sodio

El bicarbonato funciona como un limpiador suave capaz de remover restos de suciedad adherida y manchas oscuras.

Para utilizarlo:

Mezclá dos cucharadas de bicarbonato con una pequeña cantidad de agua.

Formá una pasta espesa.

Aplicala sobre la base fría de la plancha.

Frotá con un paño suave o una esponja no abrasiva.

Retirá los restos con un trapo húmedo.

Sirve porque sus partículas generan una acción limpiadora que desprende residuos sin rayar la superficie. Elimina manchas quemadas, restos de fibras textiles y marcas opacas. A diferencia de las esponjas metálicas, no deteriora el recubrimiento protector de la plancha.

El truco para destapar los orificios de vapor y mejorar el funcionamiento

Cuando el problema está en los conductos de vapor, el principal responsable suele ser la acumulación de minerales presentes en el agua.

Vinagre blanco

El vinagre es una de las soluciones más populares para eliminar depósitos de sarro.

Mezclá partes iguales de agua y vinagre blanco.

Colocá la preparación en el depósito.

Encendé la función de vapor durante unos minutos.

Vaciá el tanque y repetí el proceso solo con agua para eliminar residuos.

Su acidez ayuda a disolver los minerales acumulados dentro de los conductos. Destapa los orificios y mejora la salida uniforme del vapor. No deja residuos químicos agresivos ni afecta los componentes internos como pueden hacerlo algunos desincrustantes industriales.

Pasta dental blanca

La pasta dental tradicional, sin geles ni microesferas, también puede utilizarse para limpiar la superficie metálica.

Aplicá una pequeña cantidad sobre la base fría.

Frotá suavemente con un paño de algodón.

Retirá con un trapo húmedo y secá bien.

Sirve porque contiene agentes pulidores muy suaves diseñados para remover manchas superficiales. Le devuelve brillo a la base y ayuda a eliminar suciedad ligera. Su acción es mucho menos agresiva que la de productos abrasivos o cepillos metálicos, que pueden rayar la superficie y afectar el deslizamiento sobre la ropa.

En conclusión, el bicarbonato, el vinagre y la pasta dental blanca permiten mantener la plancha limpia, cuidar sus materiales y prolongar su vida útil sin recurrir a productos que pueden dañarla.