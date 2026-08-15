Dos residuos que suelen terminar en la basura pueden convertirse en aliados para el cuidado de las plantas. Se trata del café usado y las cáscaras de huevo, una combinación que aporta nutrientes al suelo y puede ayudar a mejorar las condiciones de crecimiento de distintas especies.

La práctica es cada vez más utilizada en jardinería porque permite reutilizar desechos de la cocina y transformarlos en un recurso para macetas, huertas y jardines.

La clave está en preparar correctamente ambos ingredientes antes de incorporarlos a la tierra .

¿Para qué sirve mezclar café usado con cáscaras de huevo?

La combinación funciona como un abono casero que puede aportar distintos nutrientes al suelo. Las cáscaras de huevo son una fuente de calcio, mientras que el café usado aporta materia orgánica y nutrientes, entre ellos nitrógeno.

Imagen ilustrativa. IA Chat GPT

Al incorporarlos correctamente, pueden contribuir a mejorar la calidad de la tierra y favorecer el desarrollo de las plantas. Además, las cáscaras trituradas pueden utilizarse como una barrera física alrededor de determinadas plantas.

Sin embargo, no se trata de un fertilizante completo que reemplace todos los nutrientes necesarios. Su utilidad depende también del tipo de suelo y de las necesidades específicas de cada planta.

Beneficios de mezclar café usado con cáscaras de huevo

Aporta nutrientes: las cáscaras proporcionan calcio y el café usado suma materia orgánica y nitrógeno.

Mejora el suelo: puede contribuir a enriquecer la tierra y favorecer el desarrollo de las raíces.

Ayuda contra algunas plagas: las cáscaras trituradas pueden dificultar el paso de babosas y caracoles.

Sirve para el compost: ambos residuos pueden incorporarse a la compostera para aprovechar sus nutrientes y materia orgánica.

Cómo preparar la mezcla

Prepararla en casa es sencillo y requiere pocos pasos.