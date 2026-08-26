A poco más de 160 kilómetros de la ciudad de Córdoba existe una localidad que conserva el ritmo tranquilo de un pueblo serrano, pero que durante todo el año atrae a visitantes que buscan naturaleza y actividades al aire libre. Se trata de Nono, uno de los destinos más conocidos del Valle de Traslasierra.

El pueblo tiene alrededor de 2.000 habitantes y combina construcciones antiguas con un paisaje marcado por las sierras, los cursos de agua y la vegetación. Su origen se remonta a fines del siglo XVIII y todavía pueden encontrarse casas de adobe, antiguos almacenes y una capilla construida en 1908.

Los ríos y cascadas que rodean a Nono

Uno de los principales atractivos está fuera del centro urbano: dos ríos atraviesan la localidad y ofrecen distintos lugares para pasar el día. El río Los Sauces se destaca por sus aguas cálidas y sectores poco profundos, mientras que el río Chico forma ollas naturales entre grandes piedras.

Uno de los puntos más visitados es la Juntura de los ríos, donde ambos cursos de agua se encuentran en medio de piedras, vegetación y pequeños saltos. A esto se suman los balnearios Las Tropas y Los Remansos, además de arroyos, vertientes y cascadas que aparecen entre las sierras.

Senderos y actividades para recorrer las sierras

Nono también ofrece alternativas para quienes prefieren caminar y explorar el paisaje. Hay senderos de diferentes niveles de dificultad, entre ellos el Sendero del Arroyo, El Empedrado y el Sendero de La Juntura.

Otra posibilidad son las cabalgatas por los alrededores, que se realizan acompañadas por baqueanos y tropillas criollas. Para quienes buscan una experiencia más exigente, también se encuentra cerca el cerro Champaquí.

Un pueblo con historia en Traslasierra

Más allá de sus paisajes naturales, Nono mantiene parte de su identidad histórica en las calles cercanas a la plaza principal. Las casas de adobe, antiguos comercios y la capilla de 1908 forman parte del circuito conocido como “Casas con historia”.

La localidad también cuenta con propuestas relacionadas con murales y poemas, mientras que su oferta turística incluye hoteles, cabañas, casas de alquiler, campings y alojamientos rurales.

Qué comer y cómo llegar

La gastronomía es otro de los atractivos para quienes visitan la zona. Entre los platos característicos aparecen el cabrito a la llama, las empanadas fritas y la trucha rellena, además de distintas propuestas para disfrutar durante la estadía.

Para llegar desde la capital provincial, una de las principales opciones es tomar el Camino de las Altas Cumbres y luego continuar por la Ruta Provincial 14 hasta Nono. Así, el pequeño pueblo de Traslasierra combina naturaleza, historia y turismo en un destino que permite disfrutar de las sierras durante todo el año.