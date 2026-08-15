Un sencillo truco con cinta adhesiva promete evitar que las ruedas del equipaje acumulen suciedad durante los viajes.

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Cada vez más personas colocan cinta adhesiva en las ruedas de sus valijas antes de viajar para evitar que acumulen suciedad y bacterias durante el trayecto.

Las ruedas del equipaje están en contacto constante con pisos de aeropuertos, calles, estaciones y baños públicos, por lo que pueden transportar tierra, polvo y otros residuos hasta el hogar o la habitación del hotel.

Por ese motivo, muchos viajeros comenzaron a utilizar un sencillo truco, cubrir las ruedas con cinta adhesiva antes del viaje y retirarla una vez que llegan a destino.

¿Para qué sirve poner cinta adhesiva en las ruedas de la valija?

El principal objetivo de esta práctica es mantener las ruedas limpias y evitar que la suciedad acumulada termine en pisos, alfombras o camas al ingresar al alojamiento.

Además, quienes utilizan este método aseguran que permite:

Reducir la cantidad de polvo y barro que se acumula en las ruedas.

Facilitar la limpieza del equipaje al regresar a casa.

Evitar que restos de suciedad entren en contacto con otras superficies.

Proteger temporalmente las ruedas durante el traslado.

La recomendación es utilizar cinta adhesiva resistente, colocarla sobre la superficie de las ruedas antes de salir y retirarla una vez finalizado el trayecto.

Poner cinta adhesiva en las ruedas de la valija: para qué sirve y por qué cada vez más viajeros lo recomiendan ChatGPT

¿Cómo aplicar correctamente la cinta adhesiva?

Para poner en práctica este truco, solo es necesario seguir unos pocos pasos:

Limpiar las ruedas antes de comenzar el viaje. Cubrirlas con cinta adhesiva ancha. Verificar que la cinta quede bien fijada. Retirarla al llegar al destino y desecharla.

Aunque no reemplaza una limpieza profunda, este método se volvió popular entre quienes buscan mantener su equipaje en mejores condiciones durante los viajes.