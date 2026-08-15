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Cada vez más personas colocan cinta adhesiva en las ruedas de sus valijas antes de viajar para evitar que acumulen suciedad y bacterias durante el trayecto.

Las ruedas del equipaje están en contacto constante con pisos de aeropuertos, calles, estaciones y baños públicos, por lo que pueden transportar tierra, polvo y otros residuos hasta el hogar o la habitación del hotel.

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Por ese motivo, muchos viajeros comenzaron a utilizar un sencillo truco, cubrir las ruedas con cinta adhesiva antes del viaje y retirarla una vez que llegan a destino.

¿Para qué sirve poner cinta adhesiva en las ruedas de la valija?

El principal objetivo de esta práctica es mantener las ruedas limpias y evitar que la suciedad acumulada termine en pisos, alfombras o camas al ingresar al alojamiento.

Además, quienes utilizan este método aseguran que permite:

  • Reducir la cantidad de polvo y barro que se acumula en las ruedas.
  • Facilitar la limpieza del equipaje al regresar a casa.
  • Evitar que restos de suciedad entren en contacto con otras superficies.
  • Proteger temporalmente las ruedas durante el traslado.

La recomendación es utilizar cinta adhesiva resistente, colocarla sobre la superficie de las ruedas antes de salir y retirarla una vez finalizado el trayecto.

Poner cinta adhesiva en las ruedas de la valija: para qué sirve y por qué cada vez más viajeros lo recomiendan
Poner cinta adhesiva en las ruedas de la valija: para qué sirve y por qué cada vez más viajeros lo recomiendanChatGPT

¿Cómo aplicar correctamente la cinta adhesiva?

Para poner en práctica este truco, solo es necesario seguir unos pocos pasos:

  1. Limpiar las ruedas antes de comenzar el viaje.
  2. Cubrirlas con cinta adhesiva ancha.
  3. Verificar que la cinta quede bien fijada.
  4. Retirarla al llegar al destino y desecharla.

Aunque no reemplaza una limpieza profunda, este método se volvió popular entre quienes buscan mantener su equipaje en mejores condiciones durante los viajes.