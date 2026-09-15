Trenes Argentinos anunció una nueva medida que impactará en el funcionamiento del servicio ferroviario del AMBA: la incorporación de 338 ruedas nuevas destinadas a distintas líneas metropolitanas.

Los repuestos forman parte del plan de recuperación del material rodante impulsado en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

La medida busca reforzar el mantenimiento de las formaciones, mejorar la seguridad operacional y sostener la disponibilidad de los trenes que utilizan miles de pasajeros todos los días.

En los próximos días, según se informó, continuará el ingreso de nuevos cargamentos de repuestos.

Trenes Argentinos sumó 338 ruedas nuevas que serán utilizadas en distintas líneas ferroviarias del AMBA para fortalecer el mantenimiento, mejorar la seguridad y sostener la disponibilidad de las formaciones.

Trenes Argentinos: qué líneas del AMBA recibirán los nuevos repuestos

Las 338 ruedas que ya llegaron al país serán destinadas a las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín y Belgrano Sur. Según informó Trenes Argentinos, la incorporación permitirá fortalecer los trabajos de mantenimiento y mejorar la disponibilidad de las formaciones.

La compra forma parte de un programa más amplio que contempla la adquisición de nuevos componentes ferroviarios para atender las necesidades de las distintas líneas metropolitanas.

La inversión que busca mejorar el servicio ferroviario

La incorporación de ruedas se suma a otras medidas destinadas a recuperar y modernizar el material rodante del AMBA. Entre ellas se encuentra la compra de 43 formaciones, equivalentes a 150 coches, para renovar parte de una flota que cuenta con unidades de más de 50 años de antigüedad.

También se adquirieron tres locomotoras diésel-eléctricas para el Tren San Martín y avanzó la compra de repuestos y componentes originales del sistema de frenos para realizar tareas de mantenimiento pesado.

Qué obras se realizaron en los trenes del AMBA

En paralelo con la incorporación de repuestos, Trenes Argentinos informó avances en distintas obras de infraestructura ferroviaria. Entre ellas se encuentra la implementación del sistema de Frenado Automático de Trenes (ATS) en las siete líneas del AMBA y la renovación de vías en el ramal La Plata de la línea Roca.

También se realizaron obras de señalamiento en la parrilla de Retiro de la línea Mitre y continúan los trabajos en distintos ramales, entre ellos Tigre, Belgrano Sur y Constitución-La Plata.

A esto se suma la modernización de sistemas de señalamiento y trabajos en las estaciones Morón y Ramos Mejía del Sarmiento.