Los vecinos de Presidencia Roque Sáenz Peña -Chaco- tendrán una oportunidad excepcional para poner al día su documentación: durante seis días se realizará un operativo masivo de documentación que permitirá gestionar distintos trámites de manera gratuita.

La iniciativa estará vigente del 21 al 26 de septiembre y alcanzará tanto a quienes necesiten renovar o actualizar su DNI como a quienes deban realizar otros trámites ante el Registro Civil.

El operativo fue anunciado por el ministro de Gobierno, Carim Peche, quien destacó que la medida busca facilitar el acceso a la documentación y acercar los servicios del Estado a los vecinos.

Además, se prevén mejoras en la infraestructura y conectividad de los registros civiles de la ciudad .

Operativo de documentación: cuáles son los trámites que se podrán hacer gratis

Durante las seis jornadas, los vecinos podrán realizar cambios de domicilio, inscripciones de recién nacidos, actualización del DNI de 5 y 8 años, DNI de 14 años y nuevos documentos . Todos estos trámites serán gratuitos en el marco del operativo especial.

La propuesta apunta a que quienes tengan documentación pendiente puedan regularizar su situación sin afrontar el costo habitual de estos trámites y aprovechar la presencia de los equipos de atención durante un período limitado.

Operativo de documentación en Sáenz Peña: durante seis días se podrán realizar trámites de DNI y Registro Civil gratis. IA Gemini

DNI y trámites del Registro Civil: cuándo será el operativo

El operativo se desarrollará del lunes 21 al sábado 26 de septiembre en Presidencia Roque Sáenz Peña. Las autoridades todavía trabajan en la definición del lugar exacto donde funcionarán las jornadas, aunque una de las alternativas que se analiza es el predio de Ferichaco.

Los detalles sobre los horarios, la modalidad de atención y los números de contacto serán comunicados próximamente por las autoridades . Por tratarse de una iniciativa con duración limitada, recomendaron a los vecinos estar atentos a la información oficial.

Registros civiles móviles: quiénes podrán acceder a la atención

Además del operativo central, se incorporarán registros civiles móviles para facilitar el acceso a la documentación de personas que tienen dificultades para trasladarse hasta las oficinas. La medida contempla especialmente a vecinos de zonas rurales, localidades cercanas y personas con discapacidad.

El plan también incluye la incorporación de antenas satelitales en los registros civiles, con el objetivo de mejorar la conectividad y agilizar la atención.

Desde el municipio, además, analizan sumar servicios complementarios de salud, vacunación y cuestiones vinculadas con la escolaridad durante las jornadas.