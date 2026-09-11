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Colgar un cuadro sin agujerear la pared parece imposible. Sin embargo, un joven salteño le encontró la vuelta con un invento propio y que puede revolucionar el mundo de la construcción.

Se llama IronPlac y lo desarrolló Marco Agustín Secchi, un estudiante de Ingeniería Industrial de 29 años. Su creación ya despierta interés de inversores e industrias.

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Qué es IronPlac y cómo surgió la idea

IronPlac es un revestimiento que se puede incorporar a cementos, placas y recubrimientos de construcción. Su función es volver magnetizable cualquier pared.

Secchi cuenta que la idea nació de una pregunta simple: por qué las heladeras sostienen imanes y las paredes de una casa no. A partir de ahí, empezó a probar combinaciones en su propia casa.

El resultado fue un material en polvo que incorpora partículas metálicas y minerales ferrosos, junto a una serie de aditivos.

La fórmula exacta está protegida, porque el proyecto avanza en un proceso de patentamiento internacional.

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Cómo funciona el sistema magnético paso a paso

El producto se presenta en dos formatos, según el tipo de obra:

  • Cemento magnético: se aplica como un revoque fino tradicional, en obra húmeda.
  • Placa de yeso magnetizable: pensada para construcción en seco, tipo steel framing.

En ambos casos, la mezcla se prepara con agua y se aplica con llana, igual que un revoque convencional. Una vez seca, la superficie queda lista para sostener objetos con imanes.

Un dato clave: la pared no emite campo magnético propio. Funciona de forma pasiva y solo reacciona cuando se acerca un imán, algo que Secchi remarca porque suele generar dudas sobre la seguridad del sistema.

En su versión actual, IronPlac sostiene hasta 2 kilos de peso, suficiente para cuadros, llaves o elementos de decoración. El objetivo a mediano plazo es ampliar esa capacidad hasta los 10 kilos.

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El material ya fue sometido a pruebas de humedad y corrosión, con resultados satisfactorios según su creador. Además, admite hasta cuatro manos de pintura sin perder fuerza magnética.

El proyecto cuenta con respaldo de la Universidad Católica de Salta y de la Universidad Nacional de Salta, que acompañan el desarrollo con espacio de laboratorio y un programa de incubación.

Secchi apunta a que IronPlac llegue al mercado durante el segundo semestre de este año, mientras negocia acuerdos de licencia con socios industriales de Argentina y del exterior. Por ahora, sigue recibiendo consultas de quienes ya quieren sumarse a probarlo.