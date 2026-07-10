Te lo lavás mal | El error más común al usar shampoo que los peluqueros ven todos los días.

Lavarte el pelo es un hábito básico, pero no siempre lo hacés de la forma correcta. De hecho, especialistas en cuidado capilar coinciden en que existe un error muy común al usar shampoo que puede afectar la salud del cuero cabelludo y la calidad del pelo sin que te des cuenta.

Si bien parece un paso automático, la forma en la que aplicás el producto marca la diferencia.

En este contexto, muchos peluqueros advierten que el problema no está en la frecuencia de lavado ni en la marca del shampoo, sino en cómo lo distribuís.

El error más común al lavarte el pelo con shampoo

El fallo más repetido es aplicar el shampoo directamente sobre la cabeza. Aunque parece práctico, esta acción puede generar una limpieza desigual y hasta irritar el cuero cabelludo.

Te lo lavás mal | El error más común al usar shampoo que los peluqueros ven todos los días Generado con IA.

Según expertos, lo correcto es:

Colocar una pequeña cantidad de shampoo en la palma de la mano

Frotarlo suavemente hasta generar espuma

Recién ahí distribuirlo sobre el cuero cabelludo

Este simple cambio permite que el producto se extienda de forma más uniforme.

Además, evita la concentración excesiva en un solo punto, algo que puede resecar o generar residuos.

En este sentido, el cuero cabelludo es la zona que realmente necesita limpieza. El resto del pelo se higieniza con la espuma que cae al enjuagar.

Cómo lavarte el pelo correctamente paso a paso

Para mejorar tu rutina de cuidado capilar, los expertos recomiendan seguir estos pasos básicos:

Mojar bien el pelo antes de aplicar cualquier producto Aplicar el shampoo previamente espumado en las manos Masajear con la yema de los dedos, sin usar las uñas Enjuagar completamente con agua tibia Repetir solo si el pelo está muy sucio Finalizar con acondicionador en medios y puntas

Si bien parece un proceso simple, hacerlo de forma correcta mejora notablemente el resultado final.

No obstante, también influye la cantidad de shampoo: usar demasiado producto no limpia mejor, solo genera acumulación.

El detalle que casi nadie tiene en cuenta

Un error adicional es usar agua demasiado caliente. Esto puede resecar el cuero cabelludo y dejar el pelo opaco.

En este contexto, lo ideal es optar por agua tibia durante el lavado y, si es posible, terminar con un enjuague frío para sellar la cutícula.

En conclusión, cambiar la forma en la que aplicás el shampoo puede mejorar la salud de tu pelo sin gastar de más.