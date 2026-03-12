El sur de la Ciudad de Buenos Aires se prepara para un fin de semana distinto. El 14 y 15 de marzo se disputará el Callejero de Buenos Aires del TC2000, una competencia que transformará el entorno del Parque de la Ciudad en un gran festival al aire libre donde el automovilismo será el eje central, acompañado por propuestas recreativas, música y gastronomía. Durante dos jornadas, el público podrá acercarse para ver a los autos de carrera a toda velocidad y participar de distintas actividades pensadas para toda la familia. El predio contará con patio de comidas con foodtrucks, jardín cervecero, stands de merchandising, juegos para chicos y una exhibición de autos clásicos destinada a los fanáticos del deporte motor. El circuito urbano tendrá una extensión de 2.509 metros y recorrerá las avenidas General Roca y Escalada, además de un sector interno del parque. En la recta principal, de 952 metros sobre avenida Roca, los vehículos podrían alcanzar velocidades cercanas a los 250 kilómetros por hora, en un trazado que ocupará unas diez cuadras y permitirá al público observar la carrera desde distintos puntos. Según explicó a El Cronista el periodista deportivo Juan Martín Rinaldi, correr en un circuito callejero implica un desafío mayor para los pilotos en comparación con un autódromo tradicional. “Hay menos margen de error para los pilotos: cualquier equivocación pequeña te puede dejar afuera porque estás permanentemente muy cerca de los paredones y hay menos vías de escape. Eso hace que la carrera sea más impredecible”, señaló. Juan Martín también destacó el impacto que este tipo de circuitos tiene para los espectadores. “Para el público es muy especial porque puede estar mucho más cerca de la acción y ver a los autos de carrera en las mismas calles por donde cualquiera circula todos los días con su propio auto”, explicó. Según el secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián Turnes, el objetivo es que la propuesta sea “una fiesta del automovilismo, no solamente una carrera, sino un festival para que la gente lo disfrute”. El evento incluirá un Fan Zone con simuladores de manejo, exhibiciones de vehículos históricos y stands de automotrices. También se presentará una réplica del histórico auto “Flecha de Plata” de Juan Manuel Fangio, además de competencias virtuales de conducción, espacios gastronómicos y shows de acrobacias de motos. De cara a la temporada 2026, Rinaldi anticipó que los pilotos más experimentados parten como candidatos al título. “Matías Rossi y Lionel Pernía son referentes, y también Franco Vivian viene creciendo mucho. En cuanto a los equipos, las grandes marcas como Toyota y Honda suelen ser protagonistas”, analizó. De todos modos, advirtió que en un circuito callejero “siempre hay más lugar para alguna sorpresa” Según la ticketera oficial, las ubicaciones y precios disponibles son: Además, la apertura de la temporada del TC2000 contará con un sector de ingreso libre y gratuito. La zona habilitada estará ubicada al costado de la recta más larga del circuito, sobre la avenida Coronel Roca, específicamente en el sector externo de la pista. Para adquirir los tickets se debe: El plano de la ticketera muestra sectores diferenciados entre boxes, fan zone y generales, además de accesos y estacionamiento dentro del predio, por lo que conviene revisar la ubicación antes de comprar. Esta edición en formato callejero también tiene un motivo logístico: el Autódromo Oscar y Juan Gálvez se encuentra actualmente en proceso de remodelación. Las obras buscan adecuarlo a estándares internacionales con la meta de recibir grandes competencias en los próximos años, incluido el MotoGP, que la Ciudad proyecta volver a albergar en 2027.