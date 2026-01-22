El Gobierno porteño comenzó con las obras en el Autódromo de Buenos Aires para convertirlo en una pista con estándares internacionales. Los trabajos de renovación en el Autódromo Óscar y Juan Galvez ya iniciaron con la demolición de los viejos boxes y tienen como principal objetivo recibir en un futuro los premios de MotoGP y de la Fórmula 1.

Qué obras se están realizando en el Autódromo de Buenos Aires

En la primera etapa del masterplan de modernización se construirán 32 nuevos boxes de 7 metros de frente de cada uno que estarán ubicados en edificios que contarán con espacios para áreas técnicas. Estarán ubicadas bajo una torre de control y contemplan 12.047 metros cuadrados de espacios cubiertos y 6.214 metros cuadrados descubiertos.

El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, explicó: “estamos trabajando en la modernización del Autódromo no solo para recibir al MotoGP, sino también, en un futuro, a la Fórmula 1″. Además, detalló que “cada vez que corre una categoría internacional, la Ciudad recibe una inversión superior a los 150 millones de dólares. Esto es trabajo para los porteños y parte de nuestro plan para seguir desarrollando el Sur”.

Obras en el Autódromo de Buenos Aires.

Cómo seguirán los trabajos en el Autódromo Óscar y Juan Galvez

La empresa Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) puso en marcha las obras que fueron adjudicadas a INMAC Ingeniería y Arquitectura SA – SE.MI. SA. Más adelante, se trabajará el nuevo sector del paddock, con una estética actualizada, moderna y funcional.

Durante la segunda etapa se comenzará con las renovaciones integrales de la pista, proceso que se encuentra en etapa licitatoria. El desarrollo del proyecto fue realizad por la Ciudad, a través de la Secretaría de Deporte y en conjunto con la empresa Tilke Engineers & Architects. La compañía se especializa en diseñas y modernizar autódromos en todo el mundo para llevarlos a un nivel internacional.

Para que la pista cumpla con los estándares necesarios de los premios del MotoGP y la Fórmula 1 se realizarán las siguientes refacciones:

La pista pasará de 9,5 metros a 12 metros de ancho en toda su longitud, salvo en la recta principal que se mantendrá en 15 metros.

Se incorporarán nuevas curvas de alta y baja velocidad

La extensión total del circuito tendrá aproximadamente 4.300 metros e incluirá rectas de entre 800 y 1.000 metros para alcanzar velocidades superiores a 300 kilómetros por hora.

El diseño del trazado contempla necesidades de las mecánicas híbridas que requieren un determinado porcentaje de lugares de frenado como recargar baterías.

El pavimento será una mezcla asfáltica diseñada especialmente y se colocarán 3.120 metros de pianos que cumplan con las demandas de las federaciones internacionales del automóvil (FIA) y de motociclismo (FIM).

Se incorporará un nuevo muro de boxes, se reforzarán las condiciones de seguridad, banderas electrónicas led y un nuevo sistema de semáforos.

Cuándo estará listo el Autódromo de Buenos Aires

Las obras en el Autódromo Óscar y Juan Galvez durarán un año y estarán listas para el primer trimestre de 2027 para que vuelva a correr en el autódromo porteño el MotoGP, la máxima categoría mundial de motociclismo. La misma corrió por última vez en Argentina en 1999.

Se espera que el predio reciba más de 150.000 espectadores durante el fin de semana de competencia del MotoGP y se abrirá un nuevo acceso por la Avenida 27 de Febrero para la entrada y salida del público.