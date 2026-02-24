El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con un amplio plan de modernización del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que prepara al predio para recibir el MotoGP en 2027 y, en una etapa posterior, para adaptarse a eventuales competencias de Fórmula 1. Etas obras impactan en el sector donde desde hace 40 años funcionaba la pista de aprendizaje de manejo ubicada en Avenida Roca 5452, que ahora debe ser trasladada para permitir la ampliación y reconfiguración del trazado principal. Para garantizar la continuidad de las prácticas de manejo, la Ciudad trasladó la actividad a un predio contiguo ubicado en Avenida Roca 5252, a metros de donde se realizan los exámenes para obtener la licencia de conducir. Las escuelas de manejo registradas confirmaron que recibieron la notificación de que a partir de marzo podrán utilizar la nueva pista del predio de Roca, de 15:00 a 20:00, para no superponerse con los exámenes de otorgamiento de licencias. Desde marzo, quienes deseen aprender a manejar deberán solicitar turno a través del sitio oficial de la Ciudad. Cada turno tendrá una duración de 45 minutos, un costo de $ 1.450, podrá cancelarse hasta 72 horas antes y se reprogramará automáticamente en caso de lluvia.