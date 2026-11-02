En esta noticia <b>Cómo preparar la tarta de espinaca y ricota con una sola tapa</b>

La tarta es uno de los clásicos de la cocina cotidiana argentina. Con distintas combinaciones de verduras, carnes, quesos o huevos, es una preparación que suele aparecer en las mesas del país por su fácil preparación y porque permite resolver varias comidas con pocos ingredientes.

El cocinero Andrés Simón (@lasrecetasdesimon) publicó en su Instagram una versión diferente de la preparación. En lugar de colocar la masa como base, la armó al revés. Puso las verduras en el fondo, agregó el relleno y cerró todo con una sola tapa. “La di vuelta, le sumé unas buenas cebollas y quedó una locura”, explicó al presentar la receta.

Cómo preparar la tarta de espinaca y ricota con una sola tapa

Para preparar esta versión se necesitan 500 gramos de ricota, 500 gramos de espinaca salteada, dos dientes de ajo, cuatro huevos, 200 gramos de queso cremoso, una cebolla morada, una cebolla blanca, tres cebollas de verdeo y nuez moscada. También, una tapa para cubrir la tarta.

El primer paso es preparar las cebollas. En el video, simón corta en rodajas gruesas la cebolla blanca, la morada y las cebollas de verdeo. Luego, las distribuye directamente sobre la base del molde de manera que cubran toda la superficie. Esta es la principal diferencia respecto de una tarta tradicional: la cebolla no queda mezclada con el relleno, sino que se cocina en la base para luego quedar visible al dar vuelta la preparación.

Para el relleno, se debe colocar la ricota en un recipiente y sumar la espinaca previamente salteada y escurrida. El objetivo es retirar el exceso de líquido para que la preparación no quede demasiado húmeda. Luego, incorporar el ajo y el queso cremoso en cubos.

A continuación, agregar los cuatro huevos y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Todos se mezcla hasta tener una preparación uniforme.

Tarta con una sola tapa: cómo preparar la receta viral del chef Andrés Simón. @lasrecetasdesimon | ChatGPT

Una vez listo el relleno, se coloca sobre las cebollas que están en el molde de manera uniforme. Debe quedar nivelada para que la tapa pueda cubrirlo por completo.

El paso siguiente es colocar una sola tapa sobre el relleno. Hay que acomodarla sobre la superficie y presionar los bordes para que quede adaptada al molde. En el video, Simón pincha la superficie con un tenedor antes de hornear para que la masa libere vapor en la cocción.

La tarta se cocina hasta que la masa quede dorada y firme. Una vez lista, llega el momento clave de esta receta que es darla vuelta. Para hacerlo, se coloca un plato sobre el molde y se invierte con cuidado. De esta manera, las cebollas que estaban en la base quedan arriba y forman una cubierta dorada sobre la tarta.

“Guárdense esta idea para la próxima tarta que hagan”, recomendó Simón al compartir la preparación. Y resumió el espíritu de la receta con una frase: “A veces con cambiar un poco la forma de hacer las cosas alcanza para tener una receta completamente distinta”.