Construyen la estación de tren más grande del mundo y revolucionará el transporte para siempre

En esta noticia El nuevo transporte que cambiará la forma de viajar

La Ciudad de Buenos Aires avanza con un nuevo proyecto de movilidad y transporte público que une el sur y el norte porteño. A partir de 2026, comenzará a operar el Trambus T1, un sistema de transporte público 100% eléctrico que conectará barrios clave sin necesidad de atravesar el microcentro.

Este nuevo ramal será el primero de una red de autobuses eléctricos que circularán por carriles exclusivos, para brindar más accesibilidad y reducir los tiempos de viaje.

En esta primera instancia, el recorrido permitirá unir Nueva Pompeya con Aeroparque y la Costanera Norte de manera directa.

El nuevo transporte que cambiará la forma de viajar

El principal objetivo del Trambus es acortar los tiempos de traslado y evitar trasbordos innecesarios. Hoy, muchos recorridos entre el sur y el norte de la Ciudad superan los 90 minutos. Con este nuevo sistema, el trayecto podría reducirse a menos de una hora, gracias a paradas espaciadas cada 500 metros y a una circulación más fluida.

En horarios pico, las unidades tendrán una frecuencia estimada de cuatro minutos, lo que permitirá absorber una gran demanda de pasajeros y mejorar la regularidad del servicio.

Entre las principales características del nuevo sistema se destacan:

Unidades eléctricas , silenciosas y de bajo impacto ambiental.

Carril exclusivo para garantizar mayor velocidad comercial.

Sistema de semáforos inteligentes con “onda verde” , que prioriza el paso del Trambus.

Autonomía de hasta 270 kilómetros por carga

Tarifa integrada con el Subte y descuento automático en combinaciones.

Trambus

Además, el Trambus permitirá una conexión directa con las líneas A, B, D, E y H del Subte, los ferrocarriles Mitre, San Martín, Sarmiento y Belgrano Sur, y los corredores de Metrobús del Sur y Juan B. Justo.

El recorrido del Trambus

El recorrido atravesará ocho barrios porteños:

Nueva Pompeya

Parque Patricios

Boedo

Parque Chacabuco

Almagro

Caballito

Villa Crespo

Palermo

De esta manera, el Trambus evitará el congestionado centro porteño y ofrecerá una alternativa directa para miles de pasajeros diarios.

El proyecto también contempla la construcción de más de 70 paradas a lo largo del recorrido. En al menos 11 estaciones, habrá espacios para guardar bicicletas, lockers y puntos de retiro de envíos, integrando el transporte público con nuevas formas de movilidad urbana.