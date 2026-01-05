Una ciudad argentina implementará un innovador sistema de tranvía urbano que promete minimizar eliminar el tráfico para siempre. El nuevo transporte público mejorara la conexión entre el norte y el sur del área metropolitana de Rosario. Con una inversión estimada de u$s 500 millones, la iniciativa busca transformar aliviar la congestión en una de las ciudades con mayor flujo vehicular de Argentina.

Cómo será el nuevo tranvía de Rosario

El proyecto contempla un tranvía con un recorrido aproximado de 35 kilómetros que vincularía Villa Gobernador Gálvez con Granadero Baigorria, atravesando las principales avenidas de Rosario.

El objetivo del nuevo sistema busca conectar los sectores con mayor densidad poblacional de la ciudad con el centro en menos de 10 minutos, en contraste con los tiempos actuales que pueden triplicarse durante las horas pico.

Wikimedia Commons

A diferencia de otros sistemas ferroviarios, no requerirá túneles ni estructuras elevadas, sino que se instalará sobre avenidas y espacios públicos existentes, lo que disminuye los tiempos de obra y los costos.

¿Cuáles serán las paradas del nuevo tranvía?

Aunque el recorrido final aún se encuentra en estudio, la propuesta inicial contempla estaciones en puntos estratégicos como:

Ex Batallón 121

Museo del Deporte

Distrito Sur

La Siberia

Ingeniería

Medicina

Tribunales

HECA

Terminal de Ómnibus

También se evalúa un ingreso por avenida Ayacucho, un corredor que podría adaptarse sin expropiaciones.

¿Cuándo estaría listo el nuevo sistema de transporte?

Durante el año 2026, los equipos técnicos de la Provincia, los municipios y el Ente de Coordinación Metropolitana trabajarán en:

El diseño final de la traza

Los estudios de factibilidad técnica y económica

Las alternativas de financiamiento

Por su parte, el Gobierno de la provincia de Santa Fe analiza financiarse con créditos internacionales y con la participación de operadoras interesadas. Se espera que el plazo de obras sea de entre 18 a 24 meses, plazos que tomaron construcciones similares.

Cómo impactará el tranvía en Rosario

El tranvía no solo mejorará la movilidad y el transporte público, sino que también aportará otros beneficios como: