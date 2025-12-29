Cambia el transporte para siempre: uno de los colectivos más usados deja de circular en el 2026

El mapa del transporte público porteño suma una modificación clave para el inicio de 2026.

La Secretaría de Transporte confirmó que la línea 99 dejará de funcionar y su histórico recorrido se integrará a la línea 106, que pasará a operar con dos ramales diferenciados.

¿Cómo será el nuevo esquema del colectivo 106?

El proyecto, impulsado por la empresa operadora CUSA del Grupo DOTA, está en etapa de Participación Ciudadana y prevé cambios operativos y de frecuencia. La línea 106 quedará conformada por:

Ramal A : mantendrá la conexión entre Liniers y Retiro , con ajustes en el regreso por Av. Santa Fe y variación en la cantidad de unidades.

Ramal B (ex 99): unirá Liniers con el Puerto de Buenos Aires (Córdoba y Madero). este ramal incorpora una extensión hasta Liniers y modificaciones en Av. Avellaneda, Parque Centenario y el Microcentro.

Para cubrir la demanda, la línea contará con 102 colectivos en servicio, lo que garantiza capacidad para absorber a los usuarios de la antigua 99.

¿Por qué se elimina la línea 99?

La desaparición de la 99 se suma a una tendencia de consolidación del sistema que avanza desde 2024. De aprobarse, será la sexta línea eliminada en CABA, junto con la 5, 6, 23, 75 y 90, todas fusionadas con otras trazas.

Especialistas recuerdan que muchas de estas líneas nacieron como recorridos de tranvías, por lo que el cambio marca el fin de una etapa histórica en la movilidad porteña.

Qué implica para los usuarios

El nuevo esquema busca mejorar la conectividad entre el oeste y el centro porteño, además de sumar puntos estratégicos como el Puerto y zonas comerciales. Las frecuencias se ajustarán para evitar demoras y garantizar cobertura en horarios pico.

Participación ciudadana: hasta cuándo opinar

El foro para que los vecinos dejen sus comentarios estará abierto hasta el 30 de diciembre. Luego se cerrará el proceso administrativo y los cambios comenzarán a regir en el inicio de 2026.

