El Gobierno informó acerca de nuevos beneficios dirigidos a aquellos que poseen el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Asimismo, se confirmó una prórroga automática de un año para la renovación de certificados que expiraban en 2025.

La iniciativa tiene como objetivo asegurar la continuidad de derechos y evitar trámites presenciales. Además, se implementarán descuentos en transporte, medicamentos y acceso a programas sociales .

Cambia el Certificado Único de Discapacidad: el Gobierno anunció nuevos beneficios para los titulares del CUD (foto: archivo).

No obstante, aquellos que tengan fecha de vencimiento próxima en 2026 deberán renovarlo para poder mantener los beneficios del CUD.

Documentación requerida para solicitar el CUD

Para solicitar el certificado, es imprescindible proporcionar la documentación siguiente:

Certificado médico actualizado (no mayor a seis meses) con el diagnóstico completo.

Informes y estudios médicos recientes.

Documento Nacional de Identidad (DNI) original y legible.

Si corresponde, copia del carnet de obra social o prepaga.

En caso de estar empleado, recibo de sueldo. En ausencia de empleo, recibo de sueldo del familiar a cargo.

Si es jubilado o pensionado, recibo de haberes.

Certificado médico necesario para el CUD: orígenes de la condición

Quienes estén interesados en gestionar el CUD deberán presentar un certificado médico que indique el origen de la condición:

Intelectual y Mental

Visual

Motor

Auditivo

Respiratorio

Cardiovascular

Renal urológico

Digestivo/Hepático

Modifica el Certificado Único de Discapacidad: el Gobierno anunció nuevos beneficios para los titulares del CUD (foto: archivo)

Acceso a derechos y beneficios para titulares del Certificado Único de Discapacidad

Las personas que posean el Certificado Único de Discapacidad tendrán derecho a acceder a los siguientes beneficios y derechos:

Cobertura de salud : ofrece la cobertura total en las prestaciones del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, incluyendo tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos y la provisión de prótesis.

Transporte gratuito : disposición sin costo alguno al transporte público de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros.

Eximición de tasas municipales : ciertas municipalidades eximen a los titulares del CUD de determinados tributos y tasas locales.

Beneficios en la compra de automotores : se exime el pago del IVA en la adquisición de vehículos nacionales, así como otros impuestos para vehículos importados.

Asignaciones familiares : derecho a acceder a beneficios como la asignación por hijo con discapacidad y la asignación por maternidad en casos de síndrome de Down.

Derechos laborales : inclusión en el cupo laboral del 4% en organismos estatales y acceso a programas relacionados con el empleo.

Facilidades para la instalación de comercios : derecho a acceder a espacios en edificios estatales para la creación de emprendimientos.

Símbolo Internacional de Acceso: autorización para libre tránsito y estacionamiento.

Capacitación laboral y recursos para personas con discapacidad

Las personas interesadas en obtener el CUD en formato digital tienen la opción de hacerlo mediante la aplicación o el sitio web de “Mi Argentina”. Para completar este proceso, es necesario seguir los pasos que se indican a continuación:

Acceder al sitio de Mi Argentina o descargar la aplicación

Validar la información y comenzar sesión

Navegar hacia la sección “Mis documentos” o “Mi salud”

Una vez visible, el certificado podrá ser descargado

Los objetivos de esta medida

El Gobierno también anunció que liberará un presupuesto adicional para la implementación de programas de capacitación laboral dirigidos a personas con discapacidad.

Cambia el Certificado Único de Discapacidad: el Gobierno anunció los requisitos para mantener el CUD Fuente: Archivo

Esta iniciativa busca fomentar la inclusión en el mercado laboral y ofrecer oportunidades para el desarrollo de habilidades que faciliten la empleabilidad de este grupo.

Además, se prevé una colaboración con organizaciones no gubernamentales para garantizar el acceso a información y recursos sobre los beneficios disponibles para los titulares del Certificado Único de Discapacidad.

Esta alianza permitirá incrementar la visibilidad de los derechos a los que acceden estas personas y promover el uso efectivo de los beneficios ofrecidos.