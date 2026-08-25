Los docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) volverán a realizar un paro de 48 horas esta semana, en el marco del conflicto que atraviesa el sistema universitario nacional. La medida traerá una suspensión de clases para el jueves 27 y viernes 28 de agosto.

La protesta forma parte de un plan de lucha impulsado por los gremios universitarios ante el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la actualización de las becas para estudiantes.

Desde el sector advierten que el deterioro de los ingresos y la falta de recursos para las casas de estudio profundizan la crisis.

Dos días sin clases en la UNLP: cuándo será el nuevo paro docente

La Asociación de Docentes de la UNLP (ADULP) confirmó la nueva medida de fuerza para el jueves 27 y el viernes 28 de agosto. Durante esas dos jornadas, los docentes suspenderán sus actividades en las distintas facultades y dependencias de la Universidad de La Plata.

El reclamo se centra en la situación salarial de los trabajadores universitarios y en el financiamiento del sistema público de educación superior. Los gremios sostienen que los ingresos perdieron poder adquisitivo y reclaman una recomposición, además de la reapertura de las negociaciones paritarias.

Paro docente en la UNLP: no habrá clases durante dos días esta semana Gemini.

La Ley de Financiamiento Universitario, en el centro del conflicto

Uno de los principales reclamos del sector es la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso de la Nación hace casi 300 días.

Los docentes también exigen el cumplimiento de la medida cautelar que ordenó avanzar con los pagos y las actualizaciones previstos por la normativa . Según sostienen las organizaciones universitarias, el conflicto se mantiene por la falta de avances en los compromisos asumidos y el incumplimiento de las medidas reclamadas para garantizar los recursos destinados a las universidades.

Banderazo, paros y protestas: la comunidad universitaria profundiza el plan de lucha

El nuevo paro llega después de una serie de acciones realizadas durante las últimas semanas. El miércoles pasado, docentes, no docentes y estudiantes participaron de un banderazo frente al Rectorado de la UNLP, en defensa de la educación pública.

La movilización reunió a representantes de ADULP, la Asociación de Trabajadores de la UNLP (ATULP) y la Federación Universitaria de La Plata (FULP).

Entre las principales demandas estuvieron la recuperación salarial, la reapertura de las paritarias y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Además, el sector reclama mayores recursos para las universidades, la ciencia y la tecnología, así como becas suficientes para garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes.