El conflicto universitario volverá a sentirse esta semana con un paro de 48 horas que involucrará a docentes y no docentes.

La medida de fuerza se realizará el jueves 27 y viernes 28 de agosto, por lo que se prevé la suspensión de actividades académicas y administrativas en las instituciones adheridas.

La protesta fue convocada por gremios universitarios en medio del reclamo por una recomposición salarial, una mayor asignación de recursos y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

En Mar del Plata, la Asociación del Personal Universitario (APU) y la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) confirmaron su adhesión y anticiparon una importante participación.

Dos días sin clases y actividades en la universidad

El paro comenzará el jueves 27 de agosto y se extenderá durante toda la jornada del viernes 28 . La medida de fuerza afectará el normal desarrollo de las actividades en las universidades donde los gremios adhieran a la protesta.

Desde los sectores docentes y no docentes cuestionaron la situación salarial y presupuestaria que atraviesa el sistema universitario. En ese sentido, advirtieron que, si no reciben respuestas de las autoridades nacionales, podrían profundizar las medidas de lucha.

El reclamo de docentes y no docentes por los salarios y el presupuesto

Uno de los principales puntos de la protesta es la exigencia de una recomposición salarial para los trabajadores universitarios. Los gremios sostienen que los ingresos del sector perdieron poder adquisitivo y reclaman una actualización que permita recuperar parte de esa pérdida.

Además, cuestionan la falta de garantías sobre el financiamiento de las universidades públicas y exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El reclamo incluye también una mayor previsibilidad para sostener el funcionamiento de las instituciones y sus actividades.

Paro universitario de 48 horas: no habrá clases el jueves 27 y viernes 28 de agosto

Qué puede pasar si no hay respuestas del Gobierno

Los sindicatos adelantaron que el paro de esta semana forma parte de un plan de lucha que podría continuar en caso de que no haya avances en las negociaciones. El conflicto mantiene en alerta a la comunidad universitaria y podría derivar en nuevas jornadas de protesta y suspensión de actividades.

Con el reclamo salarial y presupuestario como principales ejes, docentes y no docentes anticiparon que mantendrán la presión hasta obtener respuestas sobre el financiamiento y las condiciones de trabajo dentro del sistema universitario público.