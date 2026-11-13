Un paro docente dejará sin clases a los alumnos de las universidades públicas de todo el país. La medida fue confirmada por la CONADU Histórica, federación sindical que representa a docentes universitarios de todo el país.

El cese de tareas será el lunes 16, martes 17 y miércoles 18 como continuación del plan de lucha en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el pago inmediato de la deuda salarial.

La suspensión de clases dependerá de la adhesión de cada docente, por lo que se debe consultar cada caso.

Paro docente de la CONADU Histórica: qué exige el sindicato

El sindicato docente anunció una medida de fuerza hasta el 18 de diciembre. El paro fue definido en un Congreso Extraordinario realizado el pasado viernes 6 de diciembre, en el que 81 congresales de las asociaciones base del país resolvieron por unanimidad dar continuidad al plan de lucha.

Además, la organización resolvió realizar un paro de 24 horas el día en que se trate el Presupuesto 2027 en el Congreso de la Nación.

Suspenden las clases el lunes 16, martes 17 y miércoles 18 | Los estudiantes tendrán 3 días sin clases la próxima semana por un paro docente. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La CONADU Histórica reclama el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y el pago inmediato de la deuda salarial con la docencia universitaria y preuniversitaria.

“ Defender nuestros salarios y la universidad pública es una razón más que suficiente para sostener los paros y continuar el plan de lucha ”, comunicaron a través de un post en su página oficial de Instagram.

Hay clases durante el paro docente universitario?

Si bien el paro docente del lunes 16, martes 17 y miércoles 18 fue ratificado en el Congreso Extraordinario, no implica que se suspendan las clases en todas las universidades.

La medida de fuerza dependerá de la adhesión de cada docente y de las asociaciones gremiales de cada universidad. Por este motivo, los estudiantes deberán consultar con cada facultad o cátedra si se dictarán clases durante las jornadas.