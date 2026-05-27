Habrá un nuevo feriado antes del 17 de junio.

En la antesala del mes de junio, y con la atención posicionada en el calendario de feriados del próximo mes, algunos argentinos contarán con la posibilidad de disfrutar de una jornada de descanso obligatorio el próximo jueves 28 de mayo.

Aunque muchos esperaban que el próximo receso se diera el 17 de junio, una nueva disposición cambió el calendario para ciertos trabajadores. La medida no tendrá alcance nacional, pero sí impactará en escuelas, oficinas públicas y bancos de dos municipios bonaerenses.

Nuevo feriado en mayo: qué localidad tendrá suspensión de actividades

El nuevo feriado de mayo se aplicará en una localidad específica de la provincia de Buenos Aires. La jornada fue establecida por aniversario fundacional y alcanza principalmente al sector público.

El jueves 28 de mayo será feriado en Girodías, localidad del partido de Trenque Lauquen. Ese día se celebrará el aniversario número 115 de su fundación.

El jueves 28 de mayo será feriado en Girodías, localidad del partido de Trenque Lauquen. (Foto: Municipalidad de Trenque Lauquen)

Se suspenderán actividades en la administración pública.

No habrá clases en escuelas estatales.

El Banco Provincia permanecerá cerrado.

La medida también contempla al sector privado, aunque con adhesión voluntaria. Por eso, algunos comercios e industrias podrían funcionar con normalidad.

Aniversario de Girodías: todas las actividades por el nuevo feriado local

Los festejos por el aniversario de Girodías se extenderán durante dos jornadas con actividades oficiales, religiosas y culturales. Las celebraciones estarán encabezadas por el intendente Francisco Recoulat y la subdelegada Mirta Folco.

El jueves 28 de mayo comenzará el cronograma con propuestas comunitarias para los vecinos de la localidad. Durante esa jornada habrá actividades en la plaza principal y también una misa en la capilla local.

14 h: forestación comunitaria en la Plaza Agustín Gutiérrez.

16 h: misa de confirmaciones en la Capilla “Nuestra Señora de Luján”.

Las actividades centrales continuarán el sábado 30 de mayo en el Club Social y Deportivo Unión. Ese día se realizará el acto oficial y además habrá espectáculos folclóricos y un almuerzo solidario.

11 h: acto oficial y descubrimiento de placa conmemorativa por el 70º aniversario.

12 h: almuerzo a beneficio del Club Unión.

Participarán grupos folclóricos de Girodías, 30 de Agosto, Beruti y Mones Cazón.

El cierre musical estará a cargo del grupo La Mística.

Cuándo es el próximo feriado nacional y el próximo fin de semana largo

Después de estas jornadas locales, el próximo feriado nacional llegará en junio. Ese mes tendrá una de las semanas más cortas del año para muchos trabajadores.

¿Cuáles son los próximos feriados nacionales en Argentina? (Foto: Archivo) Shutterstock

El lunes 16 de junio se conmemorará el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Aunque la fecha original es el 17, este año fue trasladada.

El feriado se adelantó al lunes 16.

Será un fin de semana largo nacional.

Junio tendrá otra jornada de descanso esa misma semana.

Además, el viernes 20 de junio será feriado por el Día de la Bandera. La fecha homenajea al general Manuel Belgrano.

Con esta combinación, la tercera semana de junio tendrá sólo tres días hábiles. Por eso, muchas personas ya planean viajes, descansos o escapadas cortas.