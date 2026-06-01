Miles de estudiantes tendrán una interrupción en sus actividades académicas durante junio.

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Los colegios públicos y privados de Colombia suspenderán clases el próximo lunes 8 de junio debido a la celebración de Corpus Christi, una fecha reconocida como festivo nacional que generará un nuevo fin de semana largo en todo el país. La jornada impactará a millones de estudiantes de educación básica, media y, en algunos casos, instituciones de educación superior que ajustan sus calendarios según los días festivos oficiales.

La fecha ya aparece marcada en el calendario nacional y permitirá que alumnos, docentes y personal administrativo disfruten de un día de descanso obligatorio en medio del calendario académico del primer semestre.

¿Por qué no habrá clases el lunes 8 de junio?

La suspensión de clases responde a la celebración de Corpus Christi, una festividad religiosa que forma parte de los feriados oficiales del país.

Aunque la conmemoración religiosa se realiza tradicionalmente semanas después de la Semana Santa, en Colombia su descanso se traslada al lunes más cercano gracias a la Ley Emiliani. Esta normativa busca agrupar varios festivos al inicio de la semana para fomentar el turismo, impulsar la economía regional y facilitar los desplazamientos de los ciudadanos.

Por esa razón, el descanso correspondiente a Corpus Christi se disfrutará el lunes 8 de junio de 2026.

Cierran todas las escuelas el 8 de junio: no habrá clases para ninguno de estos alumnos. ChatGPT - creada con IA

¿Qué estudiantes no tendrán clases el 8 de junio?

La medida beneficia principalmente a estudiantes de:

Colegios públicos de todo el país .

Instituciones educativas privadas que siguen el calendario nacional.

Jardines infantiles y centros educativos que suspenden actividades durante los festivos.

Algunas universidades e instituciones técnicas y tecnológicas que reconocen los días festivos dentro de su cronograma académico.

Sin embargo, cada institución puede establecer disposiciones particulares, por lo que se recomienda revisar las comunicaciones oficiales emitidas por los establecimientos educativos.

¿Habrá puente festivo por Corpus Christi?

Sí. El festivo permitirá un puente de tres días consecutivos.

El descanso incluirá el sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de junio, convirtiéndose en uno de los fines de semana largos más esperados por estudiantes y trabajadores durante el primer semestre de 2026.

Muchas familias aprovechan estas fechas para viajar, visitar familiares o participar en actividades recreativas y culturales organizadas en diferentes regiones del país.

¿La suspensión de clases aplica para colegios públicos y privados?

En términos generales, sí. Los festivos nacionales hacen parte del calendario oficial colombiano, por lo que tanto instituciones públicas como privadas suelen suspender actividades académicas durante estas jornadas.

No obstante, algunos colegios con calendarios especiales o programas académicos internacionales pueden realizar ajustes particulares, motivo por el cual siempre es recomendable consultar directamente con la institución educativa.

¿Qué es la Ley Emiliani y cómo afecta el calendario escolar?

La Ley Emiliani es una de las normas que más impacto tiene sobre el calendario laboral y educativo colombiano.

Gracias a esta legislación, varios festivos religiosos y cívicos son trasladados al lunes siguiente, permitiendo la creación de puentes festivos a lo largo del año. Esto no solo modifica la programación de actividades laborales, sino también la organización académica de colegios y universidades.

Por esta razón, cada vez que uno de estos festivos llega al calendario, las instituciones educativas deben suspender clases y reorganizar sus cronogramas.

¿Cuáles son los próximos festivos que suspenderán las clases?

Después del lunes 8 de junio, todavía quedan varias fechas festivas que generarán interrupciones en las actividades académicas durante 2026: