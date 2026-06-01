El movimiento en el mercado de headhunting empezó a fines del año pasado

El mercado local de búsquedas ejecutivas suma un nuevo jugador internacional. Stanton Chase, una de las principales firmas globales de executive search y consultoría en liderazgo, desembarcó en la Argentina y Uruguay tras incorporar a Glue Executive Search, una consultora fundada en Buenos Aires que opera desde hace más de una década en ambos mercados.

A partir de la integración, las oficinas de Buenos Aires y Montevideo pasarán a operar bajo las marcas Stanton Chase Buenos Aires y Stanton Chase Montevideo, mientras que los fundadores de Glue, Daniel Iriarte y Ezequiel Palacios, continuarán al frente de las operaciones como managing directors junto al equipo actual.

La operación marca la llegada formal de Stanton Chase al Río de la Plata y amplía la presencia regional de una red que cuenta con más de 70 oficinas distribuidas en 45 países. La firma se especializa en la búsqueda de ejecutivos de alta dirección, procesos de sucesión, armado de directorios y consultoría de liderazgo para compañías multinacionales y organizaciones de gran escala.

Expansión regional

Según explicaron desde la compañía, la incorporación permitirá potenciar las capacidades desarrolladas por Glue a través del acceso a una red internacional de especialistas, herramientas globales y búsquedas colaborativas entre distintas oficinas y mercados.

La integración también apunta a fortalecer la capacidad de acompañar a empresas con operaciones regionales o internacionales, un segmento que viene ganando relevancia a medida que las compañías buscan ejecutivos con experiencia en múltiples mercados y capacidad para liderar procesos de transformación.

Daniel Iriarte y Ezequiel Palacios, Managing Directors de Stanton Río de la la Plata

"Daniel, Ezequiel y su equipo son una incorporación natural a Stanton Chase. Su foco en la calidad, las relaciones de confianza con sus clientes y el profundo conocimiento del mercado local refleja exactamente cómo creemos que debe ejercerse la práctica de executive search“, afirmó Çağrı Alkaya, presidente global de Stanton Chase.

El ejecutivo destacó además que la firma ve una oportunidad concreta para combinar la experiencia local desarrollada por Glue con el alcance global, el conocimiento sectorial y la capacidad de ejecución internacional de la red.

De boutique local a red global

Glue Executive Search fue fundada en Buenos Aires en 2013 como una consultora boutique especializada en posiciones de alta dirección para empresas de la Argentina, Uruguay y otros mercados de la región.

En 2017 se incorporó a la Association of Executive Search and Leadership Consultants (AESC), una de las principales organizaciones internacionales del sector. Cuatro años más tarde abrió una oficina en Montevideo, acompañando el crecimiento de compañías que eligieron a Uruguay como base para sus operaciones regionales.

Durante ese período, la firma participó en la incorporación de más de 500 ejecutivos en unas 150 organizaciones de sectores como consumo masivo, farmacéutica, servicios financieros, agroindustria, tecnología e industria manufacturera.

Entre las compañías para las que realizó búsquedas figuran Toyota, Pfizer, Heineken, Danone, Mars, Ferrero, LVMH, Kimberly-Clark, Starbucks, Levi Strauss, MetLife, SC Johnson, Campari, Itaú y Fiserv, entre otras.

Qué cambia para los clientes

Desde la conducción local remarcaron que la integración no implica cambios en los equipos que actualmente trabajan con las empresas clientes, aunque sí amplía el alcance de los servicios que podrán ofrecer a partir de ahora.

"En la Argentina acompañamos a clientes en una amplia variedad de industrias: desde los sectores de consumo masivo, agroindustrial y energético, hasta farmacéutica, salud y tecnología. Uruguay aporta sus propias fortalezas, particularmente en tecnología, servicios financieros y logística“, señaló Iriarte.

Palacios, por su parte, destacó que la principal novedad será la posibilidad de desarrollar búsquedas internacionales de manera coordinada con especialistas de cada mercado.

"Queremos que nuestros clientes sepan que nada cambia en la forma en que trabajamos con ellos. El equipo con el que construyeron relaciones a lo largo de la última década es el mismo con el que van a seguir trabajando. Lo nuevo es nuestra capacidad de realizar búsquedas en múltiples países junto a colegas que conocen cada mercado de la misma manera en que nosotros conocemos el nuestro“, afirmó.

La operación se produce en un contexto en el que las compañías enfrentan crecientes desafíos para atraer y retener talento ejecutivo. La necesidad de líderes con experiencia internacional, capacidades digitales y habilidades para gestionar entornos de cambio acelerado se convirtió en una de las principales preocupaciones de directorios y áreas de recursos humanos, un escenario que explica el avance de las redes globales de headhunting sobre mercados como la Argentina y Uruguay.