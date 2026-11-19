Un cepillo pequeño permite retirar la suciedad de las ranuras antes de terminar con un paño húmedo.

El polvo y los residuos pueden acumularse en los rieles de las ventanas y dificultar su apertura y cierre. Para retirar la suciedad adherida, Molly Maid propone un procedimiento con bicarbonato de sodio, vinagre y un cepillo pequeño.

La guía de la empresa de limpieza indica empezar con una aspiración, aplicar los ingredientes y esperar entre cinco y diez minutos antes de frotar. El proceso termina con la retirada de los residuos y una limpieza con un paño húmedo.

Para qué sirve el bicarbonato y cómo aplicarlo

El bicarbonato se utiliza sobre la suciedad que permanece pegada después de retirar el polvo y los restos sueltos. La recomendación consiste en espolvorear una pequeña cantidad sobre esas zonas y agregar vinagre, lo que produce espuma y burbujas.

El método combina bicarbonato, vinagre y un cepillo para retirar la suciedad adherida a los rieles de las ventanas. Fuente: Imagen creada con ChatGPT - El Cronista USA

Tras la espera de cinco a diez minutos, corresponde frotar con un cepillo de dientes viejo. La guía propone llevar los residuos hacia el centro del riel para recogerlos con papel absorbente y terminar con un paño húmedo.

Para los rieles verticales, plantea aplicar el bicarbonato con una esponja y después humedecerla con vinagre para frotar. El procedimiento requiere retirar la mezcla al finalizar.

Las burbujas aparecen porque el vinagre y el bicarbonato reaccionan entre sí y liberan dióxido de carbono. Ese burbujeo no reemplaza el cepillado, por lo que después es necesario frotar y retirar los residuos con un paño húmedo.

Qué recomiendan para facilitar el desplazamiento

Molly Maid advierte que forzar una ventana para abrirla o cerrarla puede dañar sus componentes o las molduras. Después de limpiar, distingue la lubricación según el material del riel.

Para los de vinilo, propone aplicar una pequeña cantidad de lubricante de silicona sobre un trapo y pasarlo por la superficie. Para los de madera, menciona cera o un lubricante seco específico.

La empresa desaconseja utilizar grasa, porque puede atrapar más residuos. Luego indica abrir y cerrar la ventana varias veces para distribuir el producto.