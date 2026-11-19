En diciembre de 2011, una historia ocurrida en Italia llamó la atención de medios de todo el mundo ya que una viuda decidió dejarle una fortuna millonaria al gato que había rescatado de la calle. Se trataba de Tommaso, un felino que pasó de vivir sin hogar a convertirse en uno de los gatos más ricos del mundo, gracias a una herencia valuada en 10 millones de euros, equivalentes a unos US$13 millones de aquella época.

La protagonista de esta historia fue Maria Assunta, una mujer italiana de 94 años que no tenía hijos y había encontrado en el animal una compañía inseparable.

Antes de morir, tomó una decisión no tan habitual donando su patrimonio para garantizar el futuro de Tommaso. Su testamento contemplaba propiedades en Roma y Milán, terrenos en Calabria y dinero depositado en cuentas bancarias.

Cómo fue la historia de Tommaso, el gato callejero que encontró una nueva familia en Roma

Tommaso había sido abandonado poco después de nacer, hasta que Maria Assunta, una viuda italiana de 94 años, decidió rescatarlo y llevarlo a vivir con ella. Según informó el diario italiano La Repubblica, la mujer no tenía familiares cercanos y era una defensora de los animales que había encontrado en el felino una compañía inseparable. Con el tiempo, desarrolló un vínculo tan fuerte con él que decidió garantizar su bienestar incluso después de su muerte.

La decisión quedó plasmada en un testamento escrito en octubre de 2009, en el que Assunta pidió a sus abogados que identificaran a una persona o una organización protectora de animales que pudiera hacerse cargo de Tommaso y de su patrimonio. De acuerdo con The Guardian, la mujer murió en noviembre de 2011 y sus últimas voluntades comenzaron a hacerse efectivas.

Maria Assunta rescató al felino cuando vivía en la calle y decidió garantizarle un futuro después de su muerte (Imagen ilustrativa). Magnific

La herencia de US$13 millones incluía propiedades, terrenos y dinero en efectivo

El patrimonio que Maria Assunta destinó al cuidado de Tommaso estaba valuado en US$13 millones en 2011, pero cuando el gato muera, el patrimonio restante debía destinarse a distintas asociaciones protectoras de animales de Italia. Según detalló La Repubblica, la herencia incluía una villa en Olgiata, dos departamentos ubicados en Roma y Milán, varias cuentas bancarias y terrenos en la región de Calabria, dejando a Tommaso como uno de los felinos más ricos del mundo, según afirmó ABC News en ese entonces.

Sin embargo, Tommaso no podía recibir legalmente la herencia de manera directa, ya que los animales no pueden ser titulares de una sucesión en Italia. Por tal motivo, los abogados designaron a Stefania, una enfermera que había cuidado a Assunta durante sus último años y que también tenía afinidad con los animales, para el administrar el patrimonio y garantizar el bienestar del gato.