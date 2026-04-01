Una amplia variedad de vehículos serán parte de una nueva subasta de Narvaezbid, una plataforma online, que se realizará los días 7 y 8 de abril. Serán más de 70 autos que incluyen modelos con pocos meses de uso hasta unidades con más de una década en el mercado. La propuesta parte de precios iniciales que arrancan en torno a los $ 500.000, una cifra que explica el creciente interés por este tipo de oportunidades a quienes buscan acceder a vehículos en buenas condiciones y a valores muy competitivos. El primer evento será el martes 7 de abril, cuando se subaste una única unidad, una Toyota Hilux 4x4 cabina doble DX Pack 2.5 TDI del año 2013. El vehículo se encuentra en Salto, provincia de Buenos Aires, y el precio base arranca en $ 8.928.000. Por su parte, el miércoles 8 de abril se pondrá a disposición decenas de vehículos ubicados mayormente en San Fernando. Allí aparece una combinación de modelos recientes, incluso patentados en 2025, junto con una amplia variedad de usados. Entre los modelos nuevos destacados se encuentran los siguientes: Además de estas opciones se podrán elegir modelos de otras marcas, pertenecientes al 2024 y 2023, como el Cronos, el Peugeot 208 y el Renault Logan, además de unidades de años anteriores que amplían el rango de precios y opciones. En ese grupo aparecen autos como el Chevrolet Onix, Ford Ka, Volkswagen Gol Trend, Toyota Etios, Renault Sandero, Peugeot 308 y Ford Focus, además de utilitarios como la Renault Kangoo y la Peugeot Partner. Cualquier persona o empresa puede participar sin costo de las subastas y realizar todo el proceso de forma online. Para ofertar, sólo deben registrarse en la plataforma web de Narvaezbid y una vez que su usuario haya sido validado, iniciar la habilitación en la subasta. Las unidades publicadas se encuentran disponibles para recibir ofertas hasta el día y horario de cierre de la subasta. También se podrá coordinar antes una visita a los vehículos o directamente consultar los días de exhibición. A partir del inicio de la subasta, cada oferta nueva que ingrese agregará tres minutos extras al reloj, hasta que la última oferta en ingresar se convierta en la ganadora de la subasta. Esto permite que los usuarios puedan contar con más tiempo para decidir si seguir ofertando, a diferencia de una subasta presencial, donde el tiempo disponible es de apenas unos segundos.