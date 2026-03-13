El mercado de autos eléctricos continúa expandiéndose en la Argentina y empieza a mostrar una presencia cada vez más visible dentro del sector automotor y en el mes de febrero de 2026 se registró un crecimiento en las ventas. Conforme a los datos difundidos por ACARA (Asociación de Concesionarios Automotor de la República Argentina), en el segundo mes del año se patentaron 554 vehículos eléctricos en todo el país. Actualmente, el mercado automotor argentino tiene una amplia variedad de vehículos 100% eléctricos y los más económicos van desde los $ 26.800.000 hasta los $ 50.960.000, según el modelo. El liderazgo del mercado quedó en manos del BYD Dolphin Mini, que alcanzó 338 patentamientos durante febrero. Este modelo compacto de tipo hatchback se posiciona como una de las opciones eléctricas más elegidas por los argentinos. Este eléctrico cuenta con una autonomía que puede alcanzar alrededor de 380 kilómetros gracias a su batería Blade de 38 kWh. Además, posee un motor eléctrico de unos 75 CV, velocidad máxima cercana a 130 km/h y carga rápida. En cuanto a la capacidad ofrece un baúl de 230 litros, la cual puede ampliarse gracias que los asientos traseros son de tipo rebatibles, lo que lo convierte en un modelo más que conveniente para la ciudad. En Argentina, la industria automotriz tuvo a la Toyota Hilux como la unidad más vendida durante el mes de febrero según los reportes emitidos por ACARA. Asimismo, la 4x4 de la firma japonesa registró 2.212 patentamientos en el segundo mes del año. Por detrás se ubicó el Fiat Cronos, con 2.2026 vehículos vendidos y volvió a dominar el segmento de la línea sedán, posicionándose nuevamente en el podio general. En tanto, los diez autos más vendidos en Argentina son: