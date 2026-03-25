La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) vuelve a poner en venta uno de sus activos en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un edificio ubicado sobre la avenida Rivadavia que ya había salio a remate sin éxito y ahora regresa al mercado con un nuevo precio. El inmueble saldrá a subasta online el próximo 30 de abril con un precio base de casi u$s 906.000. La propiedad, que cuenta con más de 1000 metros cuadrados cubiertos desarrollados en planta baja y tres pisos sobre un lote de 283 m2, apunta a captar el interés de desarrolladores e inversores. Según los pliegos, el terreno permite desarrollar hasta cerca de 2800 m2, lo que abre la puerta a proyectos de reconversión o a una demolición para levantar un nuevo edificio. Hasta noviembre del año pasado, el inmueble situado en Rivadavia 4615/17/19 estaba en poder de la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei decidió desafectar su uso y ponerlo en venta. El Ejecutivo señaló que el edificio llevaba una década vacío y que eso justificaba que volviera al patrimonio disponible del Estado Nacional para su eventual venta o reasignación. La desafección se hizo mediante la Resolución 70/2025, publicada el martes 11 de noviembre de 2025 en el Boletín Oficial. No es la primera vez que el Estado intenta vender esta propiedad. El inmueble ya había salido a subasta con un precio base de más de u$s 1 millón, pero la operación no se concretó. Ahora vuelve con un precio casi 10% más bajo que en la subasta anterior. La subasta se realizará a través del sistema electrónico del Estado y exige una garantía equivalente al 1,5% del valor base para participar. La venta del terreno se enmarca en el Decreto 950/24, emitido en noviembre de 2024, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei busca desprenderse de propiedades consideradas innecesarias. El listado incluye edificios públicos, terrenos ferroviarios, superficies linderas a rutas nacionales y predios rurales. Entre los activos más relevantes que el Estado tiene en carpeta para este año aparece el predio donde funciona el Parque de la Costa, en Tigre. Se trata de uno de los terrenos de mayor escala que la AABE prevé llevar al mercado en esta nueva etapa del plan de subastas. El inmueble abarca más de 50.000 metros cuadrados, con salida directa al río. Según fuentes oficiales, todavía no hay una fecha definida para el remate ni un precio base establecido, pero se espera que la subasta se concrete a lo largo de 2026. El activo representa aproximadamente la mitad del predio total donde hoy opera el parque de diversiones. La decisión de avanzar con la venta se dio luego de que el Gobierno nacional desafectara el inmueble del uso ferroviario, un paso necesario para habilitar su futura subasta. En la Ciudad de Buenos Aires, la Administración tiene en cartera otros inmuebles. Uno de ellos está ubicado sobre avenida Santa Fe al 5300, en la esquina con avenida Dorrego, lindero a las vías del ferrocarril Mitre, en la zona de la estación Ministro Carranza. El predio cuenta con una superficie total de 3400 metros cuadrados. En la lista figura un inmueble ubicado sobre avenida Federico Lacroze, entre avenida Forest y avenida Triunvirato, en un sector con buena conectividad entre Chacarita y Villa Urquiza. El predio tiene una superficie superior a los 8400 metros cuadrados y se inserta en un corredor donde en los últimos años avanzaron nuevos desarrollos residenciales y comerciales. La AABE también subastará el terreno donde funciona actualmente la cárcel de Devoto. Se trata de un megaterreno de aproximadamente 4,5 hectáreas, unos 45.000 metros cuadrados, ubicado en Villa Devoto, uno de los últimos grandes predios disponibles dentro del tejido urbano de la Ciudad de Buenos Aires. La venta del inmueble quedará habilitada una vez que se concrete el traslado total de los internos, previsto para antes de fin de año, al nuevo complejo penitenciario federal de Marcos Paz y se formalice el cierre definitivo del penal. Si bien el terreno no tiene fecha ni precio base definido, ya empezó a captar la atención del sector inmobiliario. Eduardo Costantini concentró algunas de las operaciones inmobiliarias más relevantes del año pasado. A través de Consultatio, se quedó con el predio de Portal Palermo por u$s 127 millones en una subasta organizada por la AABE y también adquirió otro terreno estratégico en Palermo, a metros del Campo Argentino de Polo, por más de u$s 21 millones. Otra de las transacciones de mayor impacto fue el acuerdo entre Raghsa y JP Morgan, que implicó el alquiler total de una nueva torre de oficinas en Núñez. El contrato, valuado en más de u$s 150 millones, se convirtió en una de las operaciones más relevantes del segmento corporativo de los últimos años. En paralelo, Argencons se quedó con uno de los remates más caros del año. La AABE subastó por u$s 46,5 millones un predio de casi una hectárea en Bajo Belgrano, que pertenecía a la Policía Federal, en una puja que duplicó el precio base.