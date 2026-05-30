Sócrates, sobre la amistad: “El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor”

Mucho antes de las redes sociales y los vínculos instantáneos, Sócrates ya advertía sobre la importancia de conocer el verdadero valor de las personas antes de atravesar momentos difíciles.

El filósofo griego, considerado uno de los grandes pensadores de la historia, dejó una reflexión sobre la amistad que hoy vuelve a cobrar fuerza en tiempos marcados por la superficialidad y la hiperconectividad.

Nacido en Atenas alrededor del año 470 a.C., hijo de un cantero y una partera, dedicó su vida a debatir en espacios públicos sobre la ética, la verdad y la virtud.

A diferencia de los sofistas de su época, que cobraban por enseñar oratoria y persuasión, Sócrates eligió una vida austera y alejada de los intereses económicos.

Su pensamiento giró en torno a una idea central: el bienestar humano no dependía de las riquezas ni del reconocimiento social, sino de la integridad moral y la calidad de los vínculos.

La frase de Sócrates sobre los amigos que atraviesa los siglos

Entre sus enseñanzas más recordadas aparece una reflexión que hoy continúa circulando por todo el mundo:

“El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor”.

La frase resume una idea que el filósofo defendió durante toda su vida: las relaciones verdaderas deben ponerse a prueba antes de que llegue una crisis. Para Sócrates, observar cómo actúan las personas en tiempos de calma permitía distinguir quiénes mantendrían la lealtad cuando aparecieran los problemas.

La comparación con el dinero no estaba ligada a lo material, sino a la necesidad de conocer previamente el valor real de aquello en lo que se deposita confianza.

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La mayéutica: el método que Sócrates utilizaba para descubrir la verdad

El filósofo desarrolló un sistema de preguntas y respuestas conocido como mayéutica, una herramienta destinada a que cada persona encontrara la verdad a través de la reflexión propia.

Con este método, buscaba que sus interlocutores analizaran no solo sus ideas, sino también la autenticidad de quienes los rodeaban. Para Sócrates, cuestionar, observar y comprender el comportamiento ajeno era una forma de inteligencia emocional clave para evitar engaños y decepciones futuras.

Según su visión, la amistad no debía construirse únicamente sobre la simpatía o la conveniencia inmediata, sino sobre valores sólidos como la honestidad, la coherencia y la fidelidad.

¿Por qué la reflexión de Sócrates sigue vigente hoy en día?

Más de dos mil años después, el mensaje del pensador griego adquiere un nuevo significado en una sociedad dominada por la inmediatez digital. Las redes sociales multiplicaron los contactos y la exposición pública, pero también generaron vínculos más frágiles y efímeros.

En ese contexto, la frase de Sócrates reaparece como una advertencia sobre la importancia de identificar relaciones genuinas antes de atravesar situaciones límite.

Su enseñanza invita a prestar atención a las acciones cotidianas y no solo a las palabras, entendiendo que la verdadera amistad suele revelarse en los momentos menos visibles y no únicamente durante las emergencias.

El juicio que convirtió a Sócrates en un símbolo filosófico

El compromiso del filósofo con sus ideas terminó llevándolo a juicio en Atenas, acusado de impiedad y de influir negativamente sobre los jóvenes.

Lejos de renunciar a sus principios para evitar el castigo, decidió sostener sus convicciones hasta el final. Finalmente fue condenado a morir mediante la ingesta de cicuta, una decisión que transformó su figura en símbolo de coherencia moral y defensa de la verdad.