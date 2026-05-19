Confucio, filósofo: “Aquel que se exige mucho a sí mismo y espera poco de los demás mantendrá lejos el resentimiento”.

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La relación entre las expectativas personales y el resentimiento ha sido una preocupación constante en distintas corrientes filosóficas a lo largo de la historia. La manera en que las personas gestionan sus vínculos, sus frustraciones y sus responsabilidades aparece como uno de los ejes centrales del pensamiento moral, especialmente en contextos de tensión social o incertidumbre.

En ese marco, una frase atribuida a Confucio volvió a ganar relevancia en los últimos años: “Aquel que se exige mucho a sí mismo y espera poco de los demás mantendrá lejos el resentimiento”. La reflexión resume una de las ideas más reconocidas del pensamiento confuciano: la importancia de la autodisciplina y de la responsabilidad individual para construir una vida equilibrada.

Las expectativas sobre las relaciones interpersonales pueden llevar a desacuerdos (Fuente: Freepik).

La enseñanza de Confucio sobre la exigencia personal y el resentimiento

La frase, asociada a las Analectas (la recopilación de enseñanzas y diálogos de Confucio realizada por sus discípulos) plantea una idea directa: el resentimiento surge con mayor facilidad cuando las expectativas sobre los demás superan la capacidad de asumir responsabilidades propias.

El filósofo chino, que vivió entre los siglos VI y V a. C., desarrolló gran parte de su pensamiento en un período de fragmentación política y conflictos internos en China. Frente a ese escenario, propuso una ética centrada en el perfeccionamiento personal y en el cultivo de la virtud como herramientas para sostener el orden social.

Dentro de esa lógica, la autoexigencia aparece como una práctica moral. Para Confucio, el individuo debía trabajar sobre su conducta antes de responsabilizar a otros por sus frustraciones. La idea no implicaba resignación ni pasividad, sino un ejercicio constante de disciplina y autoconocimiento.

Qué significa esperar menos de los demás según la filosofía confuciana

El planteo de Confucio no propone abandonar los vínculos ni dejar de confiar en otras personas. La enseñanza apunta, más bien, a reducir la dependencia emocional de aquello que escapa al control individual.

En la tradición confuciana, el equilibrio social comienza por la conducta personal. Conceptos como el ren (asociado a la humanidad y la benevolencia) y el li (relacionado con las normas y los rituales sociales) forman parte de un sistema ético donde cada individuo tiene la responsabilidad de actuar con rectitud.

Desde esta perspectiva, esperar demasiado de los demás puede derivar en frustración permanente. Cuando las expectativas externas se convierten en el centro de la vida emocional, cualquier incumplimiento puede transformarse en enojo o resentimiento.

Por qué la reflexión de Confucio sigue vigente en la actualidad

En un contexto marcado por la exposición constante en redes sociales, los conflictos interpersonales y la presión por el reconocimiento externo, la idea de moderar las expectativas hacia los demás adquiere una nueva dimensión.

La reflexión del filósofo chino introduce una distinción clave: la estabilidad emocional no depende únicamente del comportamiento ajeno, sino también de la capacidad individual para gestionar frustraciones y sostener la disciplina personal.

Además, la frase conserva vigencia porque conecta con una preocupación actual: cómo construir bienestar emocional en escenarios cambiantes e inciertos. En muchos casos, la sensación de frustración aparece ligada a expectativas difíciles de cumplir, tanto en relaciones personales como en ámbitos laborales.

La estatua del filósofo asiático Confucio (Fuente: Shutterstock).

Las enseñanzas de Confucio continúan siendo objeto de estudio en filosofía, historia y ciencias sociales debido a su influencia en la cultura china y en buena parte del pensamiento de Asia oriental durante más de dos mil años.

La idea de exigir más de uno mismo que de los demás atraviesa gran parte de su obra. Y aunque fue formulada hace siglos, mantiene actualidad porque plantea una pregunta todavía vigente: hasta qué punto el resentimiento nace de aquello que se espera de otros y no de las propias acciones.