Las pelotitas bolitas de tela que suelen aparecer en la ropa -conocido como pilling- pueden hacer que una prenda parezca vieja o desgastada, incluso cuando todavía está en buenas condiciones.

Aunque existen quitapelusas que pueden ayudar, no siempre están al alcance de la mano. Frente a este problema cotidiano, un elemento habitual de la cocina puede servir: la esponja de lavar los platos, en particular su lado verde.

Cómo eliminar las pelotitas de la ropa con el lado verde de una esponja

Para probar este truco casero, se necesita una esponja para limpiar los platos limpia, seca y sin restos de detergente.

La prenda debe estar seca y extendida sobre una superficie plana, de modo que la tela permanezca estable mientras se realiza el procedimiento.

El primer paso es comprobar cómo responde el material en una zona poco visible. Si no aparecen enganches, marcas ni cambios en la textura, se puede probar a pasar el lado verde con movimientos suaves y cortos, sin presionar demasiado ni insistir varias veces sobre el mismo lugar.

La idea es desprender las bolitas superficiales sin arrastrar los hilos del tejido. Una vez terminado, se pueden retirar los restos sueltos con la mano, sin tirar de las fibras que permanezcan adheridas.

Este método requiere precaución: la superficie abrasiva de la esponja también puede raspar la tela. Por eso, no conviene utilizarla sobre prendas delicadas, tejidos de punto abierto, lana fina o materiales que se enganchen con facilidad.

Un truco casero permite retirar algunas pelotitas de la ropa con un elemento habitual de la cocina.

Por qué el lado verde puede ayudar a retirar las bolitas de la tela

Las pelotitas que se forman sobre la ropa se conocen como pilling. Según explica el American Cleaning Institute en su guía sobre problemas y soluciones del lavado, aparecen cuando las fibras se desprenden parcialmente de la superficie por la abrasión, se agrupan y quedan adheridas en el tejido.

El lado verde de la esponja presenta una superficie abrasiva, con fibras más rígidas que generan fricción sobre el tejido . Esta característica puede ayudar a desprender algunas bolitas formadas por la acumulación y el enredo de fibras en la superficie de la prenda, aunque su eficacia depende del tipo de tela y del grado de formación del pilling.

Por qué la máquina de afeitar y los quitapelusas eléctricos puede arruinar algunas prendas

Uno de los recursos domésticos más utilizados para quitar las pelotitas consiste en pasar una máquina de afeitar sobre la ropa.

Aunque una cuchilla puede cortar las fibras que sobresalen, también puede cortar los hilos de la tela si se ejerce demasiada presión o se realiza un movimiento incorrecto, como la advierte la guía de Maytag sobre cómo prevenir y eliminar el pilling.

Los quitapelusas eléctricos están diseñados específicamente para recortar las bolitas, pero tampoco son infalibles: si se presionan demasiado o se utilizan en una tela inadecuada, pueden retirar más material del necesario .

Cómo evitar que se formen bolitas en la ropa: qué recomiendan los especialistas para reducir el desgaste de los tejidos

Retirar las bolitas mejora el aspecto de una prenda, pero no elimina la causa que las produce.

Como explica Woolmark, organización especializada en lana y cuidado de productos textiles, el roce durante el uso favorece la formación de pilling, especialmente en las zonas donde las prendas entran en contacto consigo mismas o con otras superficies.

Para reducir la fricción durante el lavado, conviene seguir las indicaciones de la etiqueta y separar las prendas según sus características . También ayuda dar vuelta los tejidos antes de lavarlos cuando las instrucciones lo permitan, evitar sobrecargar el lavarropas y elegir ciclos suaves para los materiales delicados.

Estas medidas no garantizan que las pelotitas desaparezcan para siempre. El American Cleaning Institute señala que el pilling no se puede prevenir por completo y que algunos tejidos tienen una tendencia natural a desarrollarlo.