Las promociones de temporada pueden convertirse en una oportunidad para renovar productos de uso cotidiano sin concentrar todas las compras en una sola categoría. Durante los últimos días de la campaña vigente, hay descuentos en indumentaria, calzado, artículos deportivos y electrodomésticos, con distintas condiciones de pago según el producto.

La propuesta contempla beneficios que llegan hasta el 50% de descuento y, en determinados artículos, la posibilidad de acceder a tres cuotas sin interés. La vigencia se extiende hasta hoy, por lo que quienes estén buscando renovar alguna de estas categorías tienen poco margen para aprovechar las condiciones actuales.

Descuentos de hasta 50% en ropa y artículos deportivos

Dentro de la oferta se destacan las prendas para mujer. Vestidos, túnicas y pantalones cuentan con un descuento del 50% y tres cuotas sin interés, una alternativa que permite distribuir el pago además de reducir el precio final.

También hay un 40% de descuento y tres cuotas sin interés en remeras y musculosas. A esto se suma una promoción de hasta 50% en artículos deportivos, una categoría que incluye productos destinados a distintas actividades y necesidades.

El calzado también forma parte de la campaña. Zapatos y zapatillas tienen un 40% de descuento abonando en un pago con efectivo, débito o crédito. Para quienes buscan opciones más livianas para los meses de calor, hay además un 30% de descuento en zuecos y sandalias seleccionadas bajo las mismas condiciones de pago.

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Electrodomésticos y accesorios también tienen descuentos

La promoción alcanza además a productos seleccionados de electrodomésticos, con descuentos de hasta 40% en un pago utilizando efectivo, débito o crédito. La categoría permite encontrar oportunidades para renovar distintos equipos del hogar, aunque las condiciones dependen de cada producto incluido en la selección.

Otro de los segmentos contemplados es el de accesorios. Carteras, bolsos y billeteras cuentan con un 40% de descuento en un pago, una alternativa que amplía la variedad de productos incluidos durante los últimos días de la campaña.

La combinación de descuentos y opciones de financiación hace que las condiciones varíen según la categoría. Mientras algunas prendas permiten acceder a tres cuotas sin interés, otros productos aplican el beneficio exclusivamente sobre pagos realizados en una sola cuota.

Por eso, antes de concretar una compra, resulta conveniente revisar el producto específico, el porcentaje de descuento y la modalidad de pago habilitada. En el caso de los artículos seleccionados, las condiciones pueden diferir incluso dentro de una misma categoría.

La promoción se encuentra disponible hasta el 22 de octubre, por lo que este jueves representa el último día para acceder a los descuentos informados. La variedad de categorías permite concentrar distintas necesidades de compra en una misma búsqueda y comparar las alternativas disponibles antes de que finalice la campaña.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.