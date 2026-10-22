Furor por U2 en Argentina: agotaron dos shows en el Monumental y más de 1 millón de personas hizo la fila virtual.

La espera de casi una década por el regreso de U2 se transformó en furor por la convocatoria: más de un millón de personas hicieron la fila virtual por entradas para los shows de U2 en la Argentina. En cuestión de horas la banda agotó dos fechas en el Estadio River Plate.

La banda regresará al país en el marco de la gira mundial The Greatest Show on Earth World Tour, con producción de DF Entertainment. El espectáculo celebra cincuenta años de historia con una puesta nunca antes vista en el Estadio Monumental.

Furor por las entradas de U2 en Argentina

La venta general de entradas para los conciertos de U2 en Argentina se convirtió un furor entre los fanáticos que buscaron una chance de ver a la banda en vivo. Según informó DF Entertainment, productora responsable de los espectáculos, más de un millón de personas participaron de la fila virtual.

U2 en Argentina, The Greatest Show on Earth DF Entertainment

La demanda fue tan grande que las entradas para el 23 y 25 de marzo de 2027 se agotaron por completo. Por el momento, no se anunciaron nuevas funciones en Buenos Aires.

El peso de esta nueva gira de U2 qué los traerá a Argentina

El tour representa el regreso de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. a los estadios por primera vez desde el cierre de The Joshua Tree Tour, en diciembre de 2019. La gira llega en un momento especialmente significativo para U2: la celebración de sus cincuenta años de historia y el lanzamiento de Carnaval de Luz, su primer álbum de material completamente nuevo desde 2017.

El anuncio de la gira estuvo acompañado por el estreno del single homónimo al tour como tercer adelanto del nuevo disco. Escrita junto a Brian Eno, la canción explora la intensidad y las contradicciones de los vínculos humanos y fue elegida por Bono como su favorita del álbum.

Cómo serán los shows de U2 en su nueva gira

La gira mundial comenzará el 23 de febrero de 2027 en Ciudad de México, con dos funciones en el Estadio GNP Seguros, y continuará por San Pablo, donde la banda se presentará el 10 y 12 de marzo en el Estádio MorumBIS. Buenos Aires será la encargada de cerrar la etapa latinoamericana con dos noches agotadas en el Estadio River Plate.

U2 en Argentina, The Greatest Show on Earth DF Entertainment

Los shows están concebidos para combinar la monumentalidad de un estadio con la cercanía y la conexión emocional que U2 construyó con su público a lo largo de cinco décadas. El repertorio recorrerá distintas etapas de su trayectoria, desde los clásicos que marcaron generaciones hasta las nuevas canciones de Carnaval de Luz, en una puesta en escena que buscará llevar una vez más la experiencia de la música en vivo a otra dimensión.