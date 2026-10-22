Tres ingredientes habituales pueden ayudar con la limpieza del hogar. Las preparaciones son sencillas.

La cáscara de limón, el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio son ingredientes que pueden aprovecharse para preparar productos de limpieza caseros y reducir el uso de envases plásticos.

La Extensión Cooperativa de Cornell, en Nueva York, recomienda aprovechar estos ingredientes para distintas tareas domésticas, desde quitar residuos de jabón hasta refrescar los desagües y limpiar el microondas.

Para qué sirven la cáscara de limón, el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio

Cada ingrediente tiene propiedades diferentes. Cornell señala que “los limones son ácidos” y explica que pueden ayudar a retirar grasa, residuos de jabón y depósitos de agua dura. Su jugo también puede utilizarse para tratar ciertas manchas en encimeras y limpiar objetos de cobre y latón, especialmente cuando se combina con un poco de sal. La cáscara, por su parte, permite aprovechar el aroma cítrico.

El vinagre blanco es otra alternativa para la limpieza doméstica. Cornell propone utilizarlo diluido en agua para preparar un limpiador multiusos. Si el olor resulta demasiado intenso, se puede añadir jugo de limón para suavizarlo.

Mientras que el bicarbonato de sodio se destaca por su versatilidad: puede utilizarse para limpiar ollas, sartenes, azulejos y microondas, además de ayudar a controlar los malos olores del refrigerador, la basura y los zapatos.

Nunca mezcles estos ingredientes con cloro, lejía o amoníaco, ya que pueden producirse reacciones peligrosas. Shutterstock

Cómo prepararlos en casa

La guía de Cornell incluye varias preparaciones para aprovechar estos ingredientes en diversas tareas domésticas:

Limpiador multiusos : mezcla 1/4 de taza de bicarbonato de sodio, 1/2 taza de vinagre y un galón de agua caliente. La fórmula está destinada a reducir los malos olores . : mezcla 1/4 de taza de bicarbonato de sodio, 1/2 taza de vinagre y un galón de agua caliente. La fórmula está destinada a limpiar grasa y suciedad , además de ayudar a

Desagües : vierte una taza de bicarbonato de sodio y, después, una taza de vinagre caliente. Deja actuar durante cinco minutos y enjuaga con dos litros de agua caliente.

Microondas : mezcla unas cucharadas de bicarbonato de sodio con agua en una taza apta para microondas. Caliéntala durante unos minutos y luego limpia el interior con un paño.

Superficies con grasa o residuos: utiliza jugo de limón o vinagre diluido únicamente cuando el material sea compatible con estos ingredientes.

Por qué recomiendan usar estos ingredientes para limpiar la casa

La principal ventaja es que permiten elaborar algunas soluciones de limpieza con ingredientes habituales, aprovechar productos que ya están en la cocina y reducir el consumo de botellas plásticas cuando sustituyen limpiadores envasados.