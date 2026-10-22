La forma de colocar el papel higiénico en el baño es motivo de discusión en muchos hogares: mientras algunas personas prefieren que la hoja cuelgue por delante del rollo, otras optan por dejarla contra la pared. Sin embargo, un documento histórico permite conocer cómo se representaba este producto a fines del siglo XIX.

Se trata de una patente registrada en Estados Unidos en 1891 por Seth Wheeler, un inventor que desarrolló mejoras en los rollos de papel higiénico.

Sus ilustraciones muestran el extremo del papel colgando por delante, una imagen que reavivó el debate sobre cuál es la orientación original.

La patente estadounidense de 1891 de Seth Wheeler incluye ilustraciones de un rollo de papel higiénico con el extremo de la hoja desplegado por delante. Gemini.

Qué dice la histórica patente del papel higiénico de 1891

La patente estadounidense número 465.588, titulada Toilet-Paper Roll, fue concedida a Seth Wheeler el 22 de diciembre de 1891. El documento describe un rollo de papel higiénico con cortes especiales para facilitar la separación de las hojas sin dañar las siguientes.

En las ilustraciones incluidas en el registro, el papel aparece desplegado hacia adelante, por encima del rollo. Por eso, quienes defienden esta orientación suelen citar el documento como evidencia histórica a favor de colocar la hoja por delante.

Quién fue Seth Wheeler y qué inventó

Seth Wheeler fue un inventor estadounidense de Albany, Nueva York, que registró distintas patentes relacionadas con los rollos de papel y sus mecanismos de fabricación durante la segunda mitad del siglo XIX.

Su trabajo contribuyó a desarrollar el papel higiénico en rollo con hojas separables. En lugar de utilizar una tira continua que debía cortarse manualmente, las perforaciones permitían desprender porciones individuales con mayor facilidad.

En ese sentido, obtuvo varias patentes vinculadas con este producto. Entre ellas se encuentra la número 459.516, concedida el 15 de septiembre de 1891, que también describe mejoras en la construcción de rollos de papel para envolver o para uso higiénico.

Por qué la patente muestra el papel colgando por delante

La ilustración de la patente de 1891 muestra el extremo del papel extendido por delante del rollo . Como se mencionó, esta representación es el principal argumento histórico de quienes sostienen que esa es la forma original de colocarlo.

No obstante, se eligió está orientación ya que permitía ver las perforaciones y los cortes descritos en el documento, que eran fundamentales para comprender la mejora técnica que el inventor pretendía proteger.

Entonces, ¿cuál es la forma correcta de colocar el papel higiénico?

Desde una perspectiva histórica, la patente aporta evidencia de que el papel colgando por delante ya aparecía representado en un documento técnico de 1891. Sin embargo, no permite afirmar que colocar el rollo en sentido contrario sea un error.

La discusión también fue abordada por la Hagley Museum and Library, una institución dedicada a preservar e investigar la historia empresarial e industrial.

En un artículo sobre el origen de esta controversia, la entidad señala que la elección suele responder a las preferencias y los hábitos personales. Aunque la patente de 1891 muestra el papel colgando por delante, ese documento histórico no demuestra que la orientación inversa sea incorrecta.