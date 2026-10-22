Las manchas de aceite pueden estropear una remera, una camisa o un mantel si no se tratan a tiempo. Para facilitar el lavado, existen trucos caseros con productos económicos que ayudan a absorber parte de la grasa y facilitan su eliminación.

Según la revista Reader’s Digest, el talco y la tiza blanca son dos alternativas para tratar este tipo de suciedad cuando la mancha es reciente.

Cómo quitar manchas de aceite de la ropa o los manteles con talco para bebés

El talco para bebés puede ayudar a absorber el aceite que queda sobre las fibras de la tela. Según Reader’s Digest, este producto se aplica directamente sobre la mancha para facilitar su eliminación.

Para poner en práctica el truco, hay que espolvorear talco sobre la zona afectada y frotar suavemente . Después, se retira el exceso con un cepillo.

Antes de lavar la prenda, es importante revisar las instrucciones de su etiqueta y comprobar si quedan restos de aceite. También se recomienda evitar el calor del secarropa hasta verificar que la mancha haya desaparecido.

Cómo quitar manchas de aceite de los manteles y de la ropa con tiza blanca

La tiza y el talco para bebés sirven para quitar manchas. Imagen Ilustrativa - El Cronista Argentina.

La tiza blanca es otra alternativa casera para tratar las manchas de aceite en la ropa y los manteles.

En su guía sobre cómo eliminar la grasa, Reader’s Digest recomienda frotar la tiza sobre la zona afectada y dejar que absorba parte del aceite antes de retirarla con un cepillo.

Si la mancha continúa visible, la revista aconseja repetir la aplicación antes de lavar la tela. El método también puede utilizarse en las marcas de grasa que aparecen alrededor del cuello de las prendas.

El objetivo es que la tiza absorba parte de los aceites que retienen la suciedad. Sin embargo, el resultado puede variar según el tipo de tejido, la cantidad de grasa y el tiempo que haya pasado desde que se produjo la mancha.

Qué tener en cuenta antes de lavar la ropa o los manteles

Aunque el talco y la tiza pueden ayudar a tratar las manchas de grasa, es importante tomar algunas precauciones para evitar que el procedimiento dañe las telas:

Actuar cuanto antes: retirar el exceso de aceite con papel absorbente, sin extender la mancha.

Evitar frotar con fuerza: la presión excesiva puede distribuir la grasa hacia otras zonas del tejido.

Retirar los restos del producto: cepillar con cuidado antes de introducir la prenda en el lavarropas.

Revisar la etiqueta de lavado: utilizar una temperatura y un detergente adecuados para cada material.

Comprobar el resultado antes de aplicar calor: si la mancha persiste, repetir el tratamiento o utilizar un quitamanchas apto para la tela.

Por qué el talco y la tiza ayudan a quitar las manchas de aceite

La explicación está en la capacidad de ciertos polvos para retener parte de la grasa. Cuando se aplican sobre una mancha, sus partículas entran en contacto con el aceite y pueden recoger una parte antes del lavado.

En el caso del talco, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) identifica su capacidad para retener aceite y grasa entre las propiedades del mineral. Esto significa que parte del aceite puede quedar adherido a la superficie de sus partículas y retirarse junto con el polvo.

La tiza blanca, por su parte, suele estar compuesta principalmente por carbonato de calcio. Al frotarla sobre una mancha, sus partículas también pueden ayudar a recoger parte de la grasa.

Sin embargo, el resultado depende de la composición de la tiza, del tipo de tejido y de cuánto tiempo lleve la mancha en la prenda.