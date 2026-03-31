Por mucho tiempo, se instaló en el inconsciente colectivo de la población que ocho vasos de agua (aproximadamente unos dos litros) eran necesarios para mantener una adecuada hidratación durante el día. Sin embargo, un estudio realizado por un grupo de científicos en Japón demostró que esta cifra no es universal y que las necesidades reales pueden variar ampliamente entre personas. Los investigadores del Instituto Nacional de Innovación Biomédica, Salud y Nutrición de Japón, encabezados por Yosuke Yamada, estudiaron a 5604 personas de 23 países, desde bebés de ocho días hasta adultos de 96 años. El trabajo, publicado en Science, medía con precisión la cantidad de agua que ingresa y sale del cuerpo a diario, revelando una diversidad mucho mayor de lo que se creía. Dicho estudio se enfocó en el recambio hídrico total, que incluye el agua consumida mediante bebidas, alimentos y procesos metabólicos, así como la que se pierde por sudor, respiración, orina y otras funciones corporales. Este enfoque integral permite entender mejor cuánto líquido necesita realmente cada persona en su día. El estudio identificó múltiples variables que afectan el recambio hídrico: edad, sexo, masa muscular, porcentaje de grasa corporal, nivel de actividad física, temperatura y humedad del ambiente, altitud, embarazo o lactancia y nivel de desarrollo por país. En este contexto, mantenerse hidratado no solo depende de conocer las necesidades del cuerpo, sino también de contar con herramientas que faciliten ese hábito. Por ejemplo, la Botella Deportiva Hudson de 500 ml resulta ideal para quienes buscan una hidratación práctica y estilizada en cualquier situación. Su aislación de doble pared conserva la temperatura de las bebidas por más tiempo, mientras que la base antideslizante y la manija de agarre la vuelven perfecta para el gimnasio, la oficina o actividades al aire libre. En adultos, el recambio hídrico varió desde un litro hasta más de seis litros por día. En casos extremos, como atletas o personas expuestas a calor intenso, puede incluso superar los 10 litros diarios. Esto demuestra que no existe una cifra universal y que cada organismo requiere una reposición diferente. El estudio también encontró que el 85% del recambio hídrico proviene de líquidos y alimentos. Por ejemplo, si el recambio total es de 4 litros, una persona debería consumir aproximadamente 3,4 litros a través de bebidas y comida hidratante. Los hombres jóvenes (20 a 30 años) registraron un recambio hídrico promedio de 4,3 litros por día, mientras que, en mujeres de 25 a 60 años, el valor rondó los 3,4 litros. En adultos mayores, las cifras descienden a 3,1 litros en hombres y 2,8 litros en mujeres. La masa muscular —más alta en hombres— explica parte de estas diferencias, ya que el músculo contiene mayor porcentaje de agua.