El feriado del lunes 13 de julio extenderá el fin de semana largo que disfrutan miles de trabajadores por el Día de la Independencia. Se trata de un asueto local que beneficiará a un grupo de argentinos para brindarles un día más de descanso.
Quiénes son los beneficiados por el feriado del lunes 13
El lunes 13 fue declarado como asueto para el partido cordobés de Río Segundo, fecha en que se conmemorará el aniversario fundacional.
De esta manera, los empleados públicos disfrutarán de una jornada extra de descanso que se unirá al fin de semana de cuatro días. En caso de los trabajadores del sector privado, será opcional según decisión de los empleadores.
Declaran día no laborable el 10 de julio
El Día de la Independencia es un feriado inamovible, por lo que no se puede trasladar para formar un fin de semana largo. En pos de armar un puente festivo, el Gobierno decidió declarar día no laborable el viernes 10 para armar cuatro días de descanso seguidos.
Qué feriados quedan en 2026
El calendario oficial de feriados indica que quedan las siguientes festividades para el 2026:
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.