El feriado del lunes 13 de julio extenderá el fin de semana largo que disfrutan miles de trabajadores por el Día de la Independencia. Se trata de un asueto local que beneficiará a un grupo de argentinos para brindarles un día más de descanso.

Quiénes son los beneficiados por el feriado del lunes 13

El lunes 13 fue declarado como asueto para el partido cordobés de Río Segundo, fecha en que se conmemorará el aniversario fundacional.

De esta manera, los empleados públicos disfrutarán de una jornada extra de descanso que se unirá al fin de semana de cuatro días. En caso de los trabajadores del sector privado, será opcional según decisión de los empleadores.

Declaran día no laborable el 10 de julio

El Día de la Independencia es un feriado inamovible, por lo que no se puede trasladar para formar un fin de semana largo. En pos de armar un puente festivo, el Gobierno decidió declarar día no laborable el viernes 10 para armar cuatro días de descanso seguidos.

Qué feriados quedan en 2026

El calendario oficial de feriados indica que quedan las siguientes festividades para el 2026: