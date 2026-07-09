Sumergir la bombilla del mate en agua hirviendo y bicarbonato de sodio: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

Con el paso del tiempo, la bombilla del mate acumula restos de yerba, sarro y otras impurezas que quedan atrapadas en su interior.

Aunque a simple vista parezca limpia, estos residuos pueden alterar el sabor de la infusión e incluso favorecer la proliferación de bacterias.

Por eso, existe un truco casero muy utilizado que consiste en sumergir la bombilla en agua hirviendo con bicarbonato de sodio, una combinación que ayuda a desprender la suciedad acumulada y mantener este elemento en mejores condiciones.

Cómo limpiar la bombilla del mate con agua hirviendo y bicarbonato de sodio

La bombilla del mate puede acumular restos de yerba, sedimentos minerales y suciedad que quedan alojados en su interior después de cada uso. Como muchas de estas impurezas no se ven a simple vista, una simple enjuagada con agua no siempre alcanza para eliminar todo lo que queda adherido al metal.

Sumergir la bombilla del mate en agua hirviendo y bicarbonato de sodio: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

Por eso, una de las técnicas caseras más recomendadas consiste en utilizar agua hirviendo y bicarbonato de sodio, una combinación que ayuda a aflojar los residuos acumulados y facilita una limpieza mucho más profunda sin dañar la bombilla.

Qué se necesita

1 litro de agua.

1 o 2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

Una olla o recipiente resistente al calor.

Un cepillo fino para bombillas (opcional).

Paso a paso

Colocar el agua en una olla y llevarla hasta que hierva.

Agregar el bicarbonato de sodio.

Sumergir completamente la bombilla.

Dejarla en remojo entre 15 y 30 minutos.

Retirar con cuidado y enjuagar con abundante agua.

Pasar un cepillo fino por el interior si todavía quedan residuos.

Dejar secar completamente antes de volver a utilizarla.

Para qué sirve este truco casero con bicarbonato de sodio

Más allá de mejorar el aspecto de la bombilla, este método permite mantener una mejor higiene de uno de los elementos más importantes del mate.

Sumergir la bombilla del mate en agua hirviendo y bicarbonato de sodio: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: Shutterstock

La limpieza profunda ayuda a evitar que los restos de yerba y otras partículas se acumulen con el paso del tiempo , algo que puede afectar tanto el funcionamiento como el sabor de la infusión.

Además, realizar este procedimiento de manera periódica contribuye a prolongar la vida útil de la bombilla y reduce las posibilidades de que el filtro interno se tape durante la cebada.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Elimina restos de yerba acumulados en el interior.

Ayuda a desprender suciedad difícil de remover.

Reduce la acumulación de sarro.

Neutraliza olores desagradables.

Contribuye a mantener un mejor sabor del mate.

Favorece una higiene más completa de la bombilla.

Cada cuánto conviene limpiar la bombilla del mate

La frecuencia de limpieza depende del uso que reciba la bombilla. Si se utiliza todos los días, lo ideal es realizar una limpieza profunda al menos una vez por semana para evitar que los residuos se endurezcan y resulten más difíciles de eliminar.

También es recomendable enjuagar la bombilla después de cada uso y dejarla secar correctamente antes de guardarla. De esta manera, se evita la acumulación de humedad y se conserva en mejores condiciones durante mucho más tiempo.

El bicarbonato de sodio es uno de los mejores aliados para la limpieza

El bicarbonato de sodio es uno de los productos más utilizados en la limpieza del hogar por su capacidad para desprender suciedad sin resultar agresivo para la mayoría de las superficies.

En el caso de la bombilla del mate, actúa ayudando a aflojar los residuos acumulados y facilita su eliminación con el agua caliente.

Gracias a estas propiedades, se convirtió en una de las alternativas caseras más recomendadas para mantener limpia la bombilla sin recurrir a productos químicos más fuertes.

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