Miles de estudiantes de nivel inicial, primario y secundario no tendrán clases la próxima semana, según establece el calendario escolar con la lista de descansos obligatorios y días festivos.

La medida no responde a una suspensión extraordinaria, sino a una fecha incluida dentro del cronograma oficial de feriados nacionales que impactará en todas las provincias del país.

La jornada alcanzará a escuelas públicas y privadas, por lo que no habrá actividad en las aulas durante ese día. Además, la fecha permitirá la conformación de un nuevo fin de semana largo para una gran parte de los argentinos, por lo que no tendrán que asistir a las escuelas por 72 horas.

La fecha anunciada permitirá la conformación de un nuevo fin de semana largo para una gran parte de los argentinos. (Foto: Archivo)

No habrá clases el lunes 15 de junio por un feriado nacional

El próximo lunes 15 de junio fue establecido como feriado nacional debido al traslado del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

Si bien la conmemoración se realiza cada 17 de junio, la legislación vigente permite mover la fecha para generar fines de semana largos cuando coincide con determinados días de la semana.

Por este motivo, estudiantes de nivel preescolar, primario y secundario no tendrán clases durante esa jornada en todo el país.

Por qué se trasladó el feriado de Martín Miguel de Güemes

La Ley 27.399 regula el esquema de feriados nacionales y determina cuáles son trasladables y cuáles son inamovibles.

En el caso de la conmemoración de Martín Miguel de Güemes, la norma establece que cuando la fecha coincide con martes o miércoles, el feriado puede trasladarse al lunes anterior.

Güemes fue una figura clave en la Guerra de la Independencia argentina y lideró a Los Infernales en la defensa del norte del país frente a las fuerzas realistas.

Todos los feriados de junio que impactan en las clases y la actividad escolar

Junio contará con dos feriados nacionales que modificarán la rutina habitual de estudiantes y trabajadores.

Junio contará con dos feriados nacionales que modificarán la rutina habitual de estudiantes y trabajadores. (Fuente: Gobierno nacional)

Las fechas previstas son las siguientes:

Lunes 15 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado).

Sábado 20 de junio: Día de la Bandera y Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

El segundo feriado del mes es inamovible y conmemora el fallecimiento de Manuel Belgrano, creador de la bandera argentina.

Al coincidir con un sábado, no generará un nuevo fin de semana largo para quienes tienen actividad laboral o escolar de lunes a viernes, aunque sí formará parte del calendario oficial de feriados nacionales de 2026.