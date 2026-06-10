A través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se establecieron medidas especiales relacionadas con las actividades educativas y laborales para esta fecha.

La cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y las autoridades mexicanas tomaron una decisión excepcional para el jueves 11 de junio. A través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se establecieron medidas especiales relacionadas con las actividades educativas y laborales para dicha fecha.

El objetivo es disminuir la presión sobre los sistemas de transporte, mejorar la movilidad urbana y facilitar la operación de los servicios públicos ante la llegada de miles de visitantes nacionales y extranjeros a la capital del país.

A través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se establecieron medidas especiales relacionadas con las actividades educativas y laborales para esta fecha. Shutterstock + Canva

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La inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México no solo marcará el inicio de uno de los eventos deportivos más importantes de la agenda, sino que también representará un importante desafío en cuanto a la movilidad para la capital del país.

Ante este escenario, las autoridades decidieron implementar medidas especiales para reducir la congestión y facilitar los traslados durante la jornada inaugural. Se prevé una elevada afluencia de turistas, aficionados y personal vinculado al torneo, lo que incrementará significativamente la demanda sobre los sistemas de transporte.

De acuerdo con el Gobierno federal, las disposiciones buscan garantizar la continuidad de los servicios públicos, optimizar el uso de la infraestructura urbana y mejorar las condiciones de seguridad vial durante ese día.

Además, las autoridades consideran otros factores que podrían afectar la movilidad, como manifestaciones y concentraciones previstas para esas fechas. Por ello, recomiendan a quienes residan o trabajen en la Ciudad de México tomar previsiones para el 11 de junio.

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La suspensión de actividades escolares aplicará el 11 de junio en la Ciudad de México y abarcará escuelas y universidades tanto públicas como privadas, de acuerdo con lo establecido por el Gobierno federal.

La medida busca evitar complicaciones en los traslados de estudiantes, docentes y familias durante una jornada en la que se espera una importante concentración de personas por los festejos y actividades relacionadas con la inauguración del Mundial.

Además, distintas entidades comenzaron a adoptar medidas similares. Jalisco confirmó la suspensión de clases para la fecha inaugural, mientras que el Estado de México también anunció una pausa en las actividades educativas para contribuir a la movilidad regional. Las autoridades aclararon que se trata de una medida extraordinaria vinculada exclusivamente al día de la inauguración del torneo, y no de una modificación permanente al calendario escolar.

Home office obligatorio para el sector público y la recomendación para empresas privadas

El decreto establece que las dependencias de la Administración Pública Federal ubicadas en la Ciudad de México deberán privilegiar esquemas de teletrabajo y modalidades flexibles de organización laboral durante el 11 de junio. La disposición contempla excepciones para actividades esenciales relacionadas con salud, seguridad, protección civil e infraestructura, que continuarán operando de manera presencial.

En paralelo, el Gobierno hizo un llamado a las empresas privadas y organizaciones sociales para que implementen home office en actividades administrativas no esenciales. Aunque no es una obligación legal para el sector privado, las autoridades consideran que la medida ayudará a reducir el tráfico y mejorar los desplazamientos.

La recomendación se apoya en las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo relacionadas con el teletrabajo y las modalidades flexibles de empleo.