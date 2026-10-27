Hábitos como comer sano, el movimiento diario y evitar el sedentarismo son algunas iniciativas que ayudan a tener una vida saludable y garantizar la longevidad.

Ángel Durántez es un doctor especializado en medicina preventiva y longevidad. Ha participado de una edición del videopódcast El Copiloto, de El Confidencial. En la entrevista, publicada el 19 de abril de 2026, explicó que las acciones diarias tienen un impacto profundo en el evejecimiento y la calidad de vida a largo plazo.

Entre ellos, destacó el subir escaleras, utilizar el ascensor lo menos posible, y priorizar el movimiento físico por sobre otros medios de transporte para llegar a los lugares.

Ángel Durántez destacó que subir escaleras, utilizar el ascensor lo menos posible y priorizar el movimiento son hábitos cotidianos que favorecen el bienestar físico. Angel Getan

A qué edad recomienda el doctor Ángel Durántez comenzar a cuidar la salud

En la entrevista con El Confidencial, el médico especializado en longevidad afirmó que hay un rango de edad concreto donde cuidar de la salud debería volverse una prioridad: “A partir de los 35, 40, ya es un momento en el que te tienes que empezar a tomar todo en serio”.

El médico consideró esta etapa como “crítica”, debido a que el envejecimiento comienza a acelerarse, por lo que adoptar hábitos activos resulta fundamental. De todas formas, también resalta que las rutinas saludables deberían internalizarse desde la infancia.

El especialista citó diversos estudios vinculados con el envejecimiento biológico registrado a partir de los 40 años. Uno de ellos es un estudio publicado en la revista científica Nature Aging, realizado por investigadores de la Universidad de Stanford.

A partir del análisis de moléculas y microorganismos en personas de entre 25 y 75 años, los resultados revelaron que la transformación molecular en la vida humana se produce alrededor de los 44 años .

Sin embargo, el médico también mencionó que la edad por sí sola no es el único factor que permite determinar el estado de salud, sino que también es importante considerar los antecedentes y los factores de riesgo individuales.

Qué ejercicios recomienda el médico para envejecer con salud

Más allá del movimiento diario, Durántez destaca que la resistencia cardiovascular y la fuerza muscular son dos capacidades fundamentales. “El cuerpo se sujeta con los músculos y es activo y es funcional cuando tienes una buena masa muscular”.

De esta forma, el médico subrayó que recomienda no limitar el ejercicio físico únicamente a las caminatas, sino que se debe complementar con ejercicios que ayuden a conservar la fuerza.

En este sentido, destacó que la capacidad para cargar peso, subir escaleras o reaccionar con rapidez ante una caída son algunos ejemplos importantes que marcan la diferencia a la hora de llevar una vida independiente o encontrarse en una situación de vulnerabilidad física.

“Cuanto más mayores seamos, más hay que trabajarla”, explicó respecto a por qué el ejercicio de fuerza cobra especial importancia durante el proceso de envejecimiento.

Ángel Durántez destaca que la resistencia cardiovascular y la fuerza muscular son dos capacidades fundamentales. Imagen ilustrativa. Magnific

Qué otros hábitos recomienda Ángel Durántez para vivir más años

Además del ejercicio físico, el especialista destacó la importancia de mantener una buena alimentación, descansar adecuadamente y reducir el consumo de alcohol para favorecer un envejecimiento saludable.

En relación con el descanso, Durántez aseguró que “el sueño es necesario para poder reparar tu organismo”, debido a que durante la noche se ponen en marcha distintos mecanismos de recuperación del cuerpo.

Asimismo, recomendó mantener horarios regulares de descanso y evitar hábitos que puedan perjudicar la calidad del sueño, como el uso excesivo de dispositivos móviles antes de acostarse.

Por otro lado, el médico cuestionó la creencia popular de que beber una copa de vino al día puede ser beneficioso para la salud. “Realmente lo bueno es nada. Cero alcohol”, afirmó, al explicar que estudios sobre el consumo moderado de bebidas alcohólicas pueden ofrecer interpretaciones engañosas.

Duráñez también se refirió a los suplementos nutricionales y advirtió que su consumo debería adaptarse a las necesidades individuales, preferentemente a partir de evaluaciones médicas que permitan identificar posibles déficits.