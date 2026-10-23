La Brighton Waste House, construida en la Universidad de Brighton, Inglaterra, utiliza más del 85% de materiales reciclados o desechados. Impulsada por el arquitecto Duncan Baker-Brown, la vivienda incorpora cerca de 20,000 cepillos de dientes, jeans usados, DVD y restos de obras para investigar nuevas formas de construir y reducir los desperdicios.

En 2025, el edificio inició una nueva etapa como The Brighton Wild House, con una propuesta que busca integrar la vivienda con la naturaleza y favorecer la biodiversidad.

Cómo es la casa construida con cepillos de dientes y jean usados

La construcción aprovecha residuos domésticos y materiales sobrantes de obras que normalmente terminarían en la basura. Algunos se incorporaron a las cavidades de las paredes para estudiar su utilidad como aislantes.

Entre los elementos utilizados hay cepillos de dientes, pantalones de jean, maquinillas de afeitar, DVD, cintas de video, ladrillos y recortes de madera. Además, uno de sus muros se construyó con diez toneladas de residuos de tiza y un 10% de arcilla.

La filosofía del proyecto se resume en una frase: “No existe tal cosa como desechos, solo cosas en el lugar equivocado”.

La vivienda obtuvo una calificación energética EPC A, de acuerdo con la información institucional. University of Brighton

Para qué sirven los cepillos de dientes en las paredes

Según la Universidad de Brighton, se utilizaron casi 20,000 cepillos de dientes desechados, muchos de ellos provenientes de vuelos que salían del aeropuerto de Gatwick. La documentación también registra 19,800 unidades dentro de una cavidad de la pared de la planta baja.

Los cepillos forman parte de una investigación sobre el aprovechamiento de residuos plásticos en la construcción. El proyecto también estudia el comportamiento aislante de otros materiales recuperados, con participación de estudiantes de posgrado.

Qué es la Wild House y cómo conecta la vivienda con la naturaleza

En 2025, la antigua casa de los residuos se transformó en The Brighton Wild House, una iniciativa que busca demostrar cómo las viviendas pueden favorecer la biodiversidad y mejorar el vínculo entre las personas y su entorno.

La propuesta incorpora madera de distintas especies, estructuras de mimbre y texturas naturales. También incluye un sistema de sonido que transmite sonidos de un entorno natural y prismáticos de realidad aumentada para observar un paisaje boscoso y sus cambios ecológicos.

Nick Gant, profesor de la institución, explicó el propósito de la transformación: “Al integrar materiales regenerativos y experiencias sensoriales interactivas en la vida cotidiana, estamos replanteando el concepto de hogar”.

Dónde está la casa sostenible

La Brighton Waste House se ubica en el campus urbano de la Universidad de Brighton, en Inglaterra. El proyecto original contó con más de 300 estudiantes y recibió visitas educativas de más de 750 alumnos de 35 instituciones locales.

Actualmente, el edificio continúa funcionando como espacio de investigación y aprendizaje sobre diseño sostenible.