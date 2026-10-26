Para aplicar este truco no se necesitan ingredientes adicionales a los de la receta.

El puré de papas es un acompañamiento sumamente elegido por los amantes de la gastronomía debido a su gran sabor y amplia versatilidad culinaria.

Al momento de prepararlo, existen diferentes recetas e ingredientes para mejorar la cremosidad del resultado final, pero la extensión de la Universidad Estatal de Utah brinda un consejo para este fin que no implica sumar ningún extra a la receta, sino que se basa en aprovechar mejor los materiales que se utilizaron durante la preparación.

Se trata de un truco casero que no cuesta dinero, sólo tarda 5 minutos en ponerse en práctica y puede aumentar la cremosidad del platillo.

El “truco de la olla” para preparar el puré de papa más cremoso de todos

El consejo experto indica que una vez que las papas hervidas fueron escurridas y antes de comenzar con la preparación habitual del puré, deben volver a colocarse en la olla caliente donde se hirvieron y cocinarse al vapor durante cinco minutos adicionales.

Este truco hace que las papas pierdan todo el exceso de humedad, lo que permite que absorban mejor la manteca y la crema que se les añada, ayudando a conseguir una “textura ideal para el puré”.

El "truco de la olla" se recomienda para quienes quieran un puré de papas más cremoso. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Receta de puré de papas para preparar en casa

Por su parte, la extensión de la Universidad Estatal de Oregón brinda la siguiente receta de puré de papas:

Ingredientes

700 g de papas peladas y cortadas en cubos

1/2 taza de caldo bajo en sodio o leche

2 cucharadas de yogur natural descremado o crema agria

1/2 cucharadita de ajo en polvo

1/2 cucharadita de sal

1/4 de cucharadita de pimienta negra

1 cucharada de margarina o manteca

Preparación

Colocar las papas en una olla y cubrirlas con agua fría

Llevar a ebullición y cocinar a fuego bajo durante 15 minutos aproximadamente, hasta que las papas estén blandas

Escurrir

Aquí se puede aplicar el “truco de la olla” antes sugerido

Pisar e incorporar el resto de los ingredientes

Servir en caliente

Se recomienda que las sobras se guarden en la heladera dentro de las dos horas posteriores a la preparación.

Otro truco para las papas: cómo pelarlas sin esfuerzo y sin usar pelapapas

La Universidad Estatal de Utah brinda además otro truco para quienes quieran preparar papas y deseen pelarlas sin esfuerzo, que consta de: