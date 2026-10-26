El código SSSS en el pasaje de avión puede sorprender a quienes se preparan para viajar desde o hacia Estados Unidos. La sigla Secondary Security Screening Selection se asocia con una selección para controles de seguridad reforzados, que pueden incluir revisiones adicionales del equipaje y del pasajero antes de abordar.

El procedimiento está relacionado con Secure Flight, el programa de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) que evalúa los datos de los viajeros antes del vuelo.

Encontrar las siglas en el boarding pass y realizar el debido control extra implican una extensión del tiempo de espera en el aeropuerto. Sin embargo, ambas acciones no significan, por sí solas, que una persona haya cometido una infracción o esté acusada de un delito .

Qué significa SSSS en el pasaje de avión

SSSS corresponde a Secondary Security Screening Selection, una expresión en inglés que identifica la selección de un pasajero para una inspección de seguridad adicional.

La TSA explica que sus medidas de protección incluyen procedimientos visibles y otros que no se anuncian previamente. En su información sobre controles de seguridad, la agencia señala: “La TSA incorpora medidas de seguridad impredecibles, tanto visibles como invisibles”, con el fin de responder a posibles amenazas en el transporte.

Secure Flight compara los datos de los pasajeros con listas de seguridad del Gobierno federal. Entre ellas están la No Fly List, que impide abordar a las personas incluidas, y la Selectee List, vinculada con controles reforzados. La selección para una inspección adicional no equivale automáticamente a una prohibición de volar.

Tener SSSS tampoco garantiza que el pasajero pierda el vuelo ni significa que vaya a tener problemas migratorios. El código está relacionado con el control de seguridad para viajar.

Por qué aparece SSSS en el boarding pass

La selección está vinculada con los mecanismos de evaluación de seguridad que utiliza la TSA antes de la salida de un vuelo. Secure Flight se encarga de transmitir instrucciones a las aerolíneas para determinar qué procedimiento corresponde a cada pasajero.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó ante el Congreso en 2014 que el programa puede identificar viajeros para controles reforzados a partir de información de inteligencia y también seleccionar aleatoriamente a un porcentaje para una revisión adicional.

Cabe mencionar que la TSA no publica una lista completa de los criterios de selección , por eso, no se puede afirmar que comprar un pasaje de solo ida, pagar en efectivo o viajar a cierto destino sea, por sí solo, un motivo confirmado para recibir el código.

Qué pasa si el pasaje tiene SSSS

Los pasajeros seleccionados deben someterse a controles adicionales antes de abordar: puede incluir una inspección más detallada del equipaje de mano, una revisión física y otras verificaciones de seguridad, según las instrucciones aplicables en el aeropuerto.

Estas revisiones pueden tomar más tiempo que el control habitual, aunque no existe una demora única que se aplica a todos los viajeros. Por eso, lo recomendable es llegar con anticipación, seguir las instrucciones del personal y siempre prever tiempo adicional para completar el proceso.