Mantener los azulejos del baño limpios y brillantes puede ser más simple de lo que parece ya que existe una técnica que permite dejarlos impecables al usar una mezcla casera de agua y alcohol etílico para eliminar suciedad, grasa y marcas de humedad. Esta combinación de agua y alcohol etílico no solo es efectiva y accesible, sino que es muy fácil de preparar y puede aplicarse en varias superficies. El alcohol etílico tiene propiedades desengrasantes y desinfectantes y que, al combinarse con agua, se obtiene una solución capaz de disolver residuos y eliminar bacterias de forma rápida. Otra ventaja es que se evapora fácilmente, lo que ayuda a evitar marcas en los azulejos, dejándolos brillantes y sin tener que recurrir a productos de limpieza que resulten costosos o fuertes. Para poder limpiar los azulejos con esta técnica que utiliza alcohol etílico y agua, es importante seguir una serie de pasos que permitirán obtener un resultado óptimo y eficaz. Para aprovechar al máximo la mezcla, es importante aplicarla de forma correcta y sobre superficies previamente libres de polvo. Esto, por su parte, permite que el alcohol actúe mejor sobre la suciedad y evita que queden marcas al secarse. La combinación de agua y alcohol etílico puede ser aplicada con muy buenos resultados en las siguientes superficies: